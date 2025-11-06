夏木マリ、夫・斉藤ノヴと2ショット「お二人共カッコ良過ぎ」「旦那さん本当に素敵な方」 夫婦で“豪華”観光列車を満喫
俳優の夏木マリ（73）が4日、自身のインスタグラムを更新。「豪華観光列車に乗せていただきました」と報告し、夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ（74）との2ショットを披露した。
【写真】「二人共カッコ良過ぎ」“豪華”観光列車を満喫した夏木マリ＆夫・斉藤ノヴの2ショット
3日に放送されたNHK『観光列車タイムマシン』に夫婦そろって出演。夏木は「今回は2人での旅。スタッフの皆さんのまごころが詰まった、本当に素敵な列車でした〜」と振り返り、列車内での思い出を写真でシェアした。
夫婦水入らずの時間を過ごし、「心からありがとうございました！」とうれしそうに感謝をつづる夏木に、ファンからは「お二人共カッコ良過ぎです」「憧れるカップル」「旦那さん本当に素敵な方ですね」「全てがステキ」「マリさんのお召し物も良いわ エレガンス」といった声が寄せられている。
