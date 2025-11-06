¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¡Ø¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ± PART3¡Ù½Ð±é¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë ¨¡ ¡Öº½Çù¤¬½ë¤¹¤®¤ÆÇ¾¤ß¤½¤¬´°Á´Ää»ß¡×
¼ç±é¡Ø¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ºî¡ØDune: Part Three¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¡¢¡ØTHE BATMAN―¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó―¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥óËÜ¿Í¤¬½Ð±é¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤ËUS¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ¿·ºî¡ØDie, My Love¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£ÊÆ¤«¤é¡Ö¡Ø¥Ç¥åー¥ó PART3¡Ù¤Ç°Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡© A24À½ºî¤Î¡Ø¥¶¡¦¥É¥é¥Þ¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤âº§Ìó¼ÔÌò¤È¤·¤Æ¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ²¼¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂÔµ¡ºî¤¬¹µ¤¨¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö19ËÜ¤âÏ¢Â³¤Ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼Â¤Ïµ²±ÎÏ¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥íー¥ì¥ó¥¹¤«¤é¡ÖÈè¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¿´ÇÛ¤Ë»×¤¦Í¾ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¡Ø¥Ç¥åー¥ó¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢º½Çù¤¬½ë¤¹¤®¤Æ²¿¤«¤òµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ¾¤ß¤½¤¬´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¾ºÙË¦¤¬°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥É¥¥¥Ë¡Ê¡¦¥ô¥£¥ë¥Ìー¥ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡È¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡£¡×
¡Ø¥Ç¥åー¥ó PART3¡Ù¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀµ¼°¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÊÆ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ»£±Æ¤Î³«»Ï¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤â»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¡Ø¥Ç¥åー¥ó PART3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2026Ç¯4·î¤ËUS¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¶¡¦¥É¥é¥Þ¡Ù¡¢´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤È3ÅÙ¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ø¼°¤Ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÛÈë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤â¡ØTHE BATMAN―¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó―¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬2026Ç¯½Õ¤è¤ê»£±ÆÍ½Äê¡£ÈÈºá¥É¥é¥Þ±Ç²è¡ØPrimetime¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ä¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¤¹¤ë±Ç²è¡ØHere Comes the Flood¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎËÜ¿ô¤ò»×¤¦¤È¡¢Ç¾¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥íー¥ì¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê2023Ç¯7·î¤«¤é11·î¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤À¤è¡ª ¤¢¤ó¤Ê¤³¤ÈÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ¾¤ß¤½¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ø¥Ç¥åー¥ó¡ÙÂè3ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¢¥È¥ì¥¤¥Ç¥¹Ìò¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¥Á¥ã¥ËÌò¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¹Ä½÷¥¤¥ëー¥é¥óÌò¤Î¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡¢¥¢¥ê¥¢Ìò¤Î¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥éー¡á¥¸¥ç¥¤¤¬Â³Åê¡£Âè2ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥¢¥¤¥À¥ÛÌò¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤âÉüµ¢¤¹¤ë¡£2026Ç¯12·î18Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
