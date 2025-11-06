「pull a rabbit out of the hat」の意味は？ゆっくり考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「意外な方法で成功する」でした！

この表現は、予想外の方法で問題を解決したり、成功を収めたりすることを意味します。

難しい状況でだれかが奇跡的に解決策を見つけたり、劇的な成功を収めたりしたときにこの表現を使うことができますよ。

「I thought we would lose the game, but our star player pulled a rabbit out of the hat and scored at the last second!」

（試合に負けると思っていたけど、最後の瞬間にスター選手が奇跡的なゴールを決めた！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。