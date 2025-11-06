◆ＦＭＷＥ「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレス ｉｎ 堺・堺超革命！電流爆破プロレス」（３日、大阪・大浜相撲場）

“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」は３日、大阪・堺市の大浜相撲場で「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレス ｉｎ 堺・堺超革命！電流爆破プロレス」を開催した。

今大会は、堺市を中心に多数の地元企業、店舗の協賛により、堺市のひとり親家庭や養護院などにチケットを贈呈。また、プロレスを未来につながることも目的に、こども自由席１００円に設定。地域と子どもの絆を大切に、プロレスを通した地域活性化を目指し今回で３大会目となった。

堺市、和泉市にある拳和館の子どもたちによる空手演舞からスタート。メインイベントで大仁田は、雷神矢口、佐野直と組んでミスター・ポーゴ、崔領二、スミヒデアキと「有刺鉄線デンジャラス電流爆破ネット＆有刺鉄線電流爆破バットデスマッチ」で対戦。試合は、スミとポーゴが佐野にダブル電流爆破バットを叩き込み、佐野がマットに沈んだ。

試合後、大仁田は「人生は負けもある。だから勝ちたいと思うんだ。負けても次がある」とマイクで語りかけた。バックステージで「子どもたちが１００円玉を持って観に来てくれた姿、いいよね。昔はたくさんのプロレス少年が会場を走り回っていた。今日、リングに上げた子もリングから見た景色はきっと忘れないと思う。プロレスがここ、大阪堺から、未来に繋がればいいな」とコメントしていた。

◆１１・３堺全成績

▼第１試合 シングルマッチ２０分１本勝負

○千葉智紹（６分５５秒 スパイビースパイク）パンディータ●

▼第２試合 タッグマッチ２０分１本勝負

大久保寛人、○後藤哲也（１０分３０秒 回転エビ固め）レイパロマ、魔苦・怒鳴門●

▼第３試合 女子タッグマッチ２０分１本勝負

小橋マリカ、○ブランキー真帆（１１分３０秒 フライングボディプレス）ハイビスカスみぃ、藤井瑠美愛●

▼第４試合 道頓堀プロレス提供試合 タッグマッチ２０分１本勝負

Ｇａｍｍａ、守屋博昭、○岩崎孝樹（１４分２９秒 バックドロップホールド）菊池悠斗、グリム●、バイオレンス・ドラゴン

▼第５試合 女子シングルマッチ３０分１本勝負

○杏ちゃむ（１３分１０秒 ＫＯ）久令愛●

▼第６試合 有刺鉄線デンジャラス電流爆破ネット＆有刺鉄線電流爆破バットデスマッチ

ミスター・ポーゴ、○スミヒデアキ、崔領二（１２分２７秒 爆破バットからの体固め）大仁田厚、雷神矢口、佐野直●