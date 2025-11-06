フィギュア「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」発売決定！シリーズ第3弾は特殊装備のバイクで疾走する孫悟空が立体化
【デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク】 11月7日13時～2026年1月上旬 受注 2026年5月下旬 発送予定 価格：27,280円
メガハウスは、フィギュア「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」を発売する。価格は27,280円。11月7日13時より受注が開始される。期間は2026年1月上旬までで、発送は2026年5月下旬の予定。
本商品は、作中や扉絵などの印象的なシーンを再現した完成品フィギュアシリーズ「デスクトップリアルマッコイEX」第3弾。第3弾では、「ドラゴンボールZ」より特殊装備のバイクで疾走する孫悟空が立体化されている。
印象的なイラストを元に各部ディテールを徹底再現。エンジン周りの配管やサドルバッグ、ガンホルダーまで質感の違いを精密に作り込んだバイクと、如意棒を背負い躍動感あふれるポーズと弾ける孫悟空の表情が魅力の1つとなっている。
「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」
商品構成
・彩色済み完成品フィギュア 1
・専用台座 1
商品サイズ
・約140×180mm（全高×全長）
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、あみあみ
原型製作：（フィギュア）ピンポイント、（バイク）桑原憲徳/KuWa
彩色：アンドウケンジ×ピンポイント
商品素材：PVC、ABS
（敬称略）
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション