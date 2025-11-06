【デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク】 11月7日13時～2026年1月上旬 受注 2026年5月下旬 発送予定 価格：27,280円

メガハウスは、フィギュア「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」を発売する。価格は27,280円。11月7日13時より受注が開始される。期間は2026年1月上旬までで、発送は2026年5月下旬の予定。

本商品は、作中や扉絵などの印象的なシーンを再現した完成品フィギュアシリーズ「デスクトップリアルマッコイEX」第3弾。第3弾では、「ドラゴンボールZ」より特殊装備のバイクで疾走する孫悟空が立体化されている。

印象的なイラストを元に各部ディテールを徹底再現。エンジン周りの配管やサドルバッグ、ガンホルダーまで質感の違いを精密に作り込んだバイクと、如意棒を背負い躍動感あふれるポーズと弾ける孫悟空の表情が魅力の1つとなっている。

「デスクトップリアルマッコイEX ドラゴンボールZ 孫悟空＆バイク」

商品構成

・彩色済み完成品フィギュア 1

・専用台座 1

商品サイズ

・約140×180mm（全高×全長）

受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、あみあみ

原型製作：（フィギュア）ピンポイント、（バイク）桑原憲徳/KuWa

彩色：アンドウケンジ×ピンポイント

商品素材：PVC、ABS

（敬称略）

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション