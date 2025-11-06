父の思い出が詰まった家をめぐり、娘と親族が対立しています。70代の敦子さんは「父が建てた家を守りたい」と訴えますが、後妻の親族は「施設費用のために売りたい」と主張。名義は3人共有、しかも土地は“国有地の借地”。感情と法的権利が複雑に絡み合う中、思い出をどう守るかが問われています。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。

“父の思い出の家を守りたい”娘と、“施設費用のために売りたい”親族の攻防

相談に訪れたのは、間宮さんご夫婦。今回は、妻の敦子さん（70代）の相談です。

敦子さんは「父の家を守りたいんです。思い出が詰まっていて、売るなんて考えられません」と興奮気味には切り出されました。実家をめぐって親族でもめているというのです。

父の再婚と複雑な家族関係

敦子さんの父親は、戦後に土地を借地として取得し、自ら建てた家に家族で暮らしていました。母親が早くに亡くなったあと、父は60代で再婚し、後妻となったのが文子さん。現在96歳で、施設に入居中です。

敦子さんと後妻の文子さんとは養子縁組をしておらず、法律上は血縁関係がありません。



ところが、父親が亡くなった約10年前、父親の財産の大部分は借地権でした。借地権の登記となる建物の名義は「父親の相続人3名」として、敦子さん・妹の富子さん・後妻文子さんの3人がそれぞれ3分の1ずつ相続していました。

「父親が再婚したとき、家を守るためだと思っていたんです。まさか、こんなことになるなんて……」 敦子さんは、言葉を詰まらせながら当時を振り返ります。

始まりは一本の電話から

きっかけは、ある日突然かかってきた一本の電話でした。



「後妻・文子の妹の娘の美紀です」



という女性からの連絡でした。文子さんの姪になります。

「伯母（文子さん）の施設費用がかさみ、家計が苦しいんです。この借地権を売却して資金に充てたいと考えています」

思いがけない申し出に、敦子さんは耳を疑いました。



「あなたは一体……え？ 売る？ だってあの家はお父さんが建てたんですよ。父の思い出の場所を、お金のために売るなんてできません！」

しかし、文子さんの姪も一歩も引きませんでした。



「文子おばさんにも3分の1の持分があります。伯母の代わりに私たちが手続きを進めます。司法書士の夫も『問題ない』と言っています」

“司法書士の夫”というプレッシャー

「法的に問題ない」と言われると、多くの方は不安になります。



しかし実際には、共有名義の不動産は全員の同意がなければ売却できません。

敦子さんは混乱しながらも、冷静に確認しました。



「私が反対している限り、勝手に売ることはできないんですよね？」



その問いに、私たちははっきり答えました。



「 はい。共有不動産の売却には、共有者全員の合意が必要です」

司法書士が代理で登記をしても、本人の意思確認なしでは法的に無効。たとえ“身内の司法書士”でも、所有者の承諾なく手続きを進めることはできません。

駐車場収入の不透明な扱い

実家の借地は140坪もあり、一部は駐車場として貸しており、毎月、駐車料金が入っています。ところが、それを後妻の文子さんは独り占めしていて、敦子さんと妹には1円も分配されていません。

「後妻の文子さんが高齢になって施設に入ってからは、どうも文子さんのきょうだいが管理しているみたいなんですが、収入の話は一切ないんです。自分の持分があるのに、どういうことなのか……」

駐車場収入は、本来共有者の持分割合で按分するのが原則。もし一方が独占しているなら、不当利得として返還請求が可能です。

登記簿を確認して見えた事実

現地を調査し、登記簿謄本を取得してみると、確かに建物の登記は3人共有となっていますので、借地権も3人の権利となります。驚くべきことに、借地の地主は国。

もともと個人の地主だった土地が、相続税の納税時に物納したようで、国有地となっていたのです。国との借地契約は原則として更新・譲渡に厳しい制限があり、自由に売買することは極めて困難。

「売ると言っても、そう簡単な話じゃないんです」私たちはそう説明しました。

3人共有の“行き詰まり構造”

このケースで大きな課題は、「3人の持分が均等」という点です。

所有者

持分

現状

敦子さん

3分の1

売却反対。維持を希望

妹さん

3分の1

売却賛成

後妻・文子さん

3分の1

施設入所中、実質代理人＝美紀さん

一人でも反対すれば、売却も建替えもできません。また、3人の共有状態では、固定資産税・修繕費・収入分配など、何を決めるにも全員の同意が必要。

「父の家を守りたい」という思いと、「現金化したい」という思いがぶつかり合い、まさに“感情と権利が絡み合った典型的な相続トラブル”となっています。

「父の思い出を守る」ことと「現実の負担」

敦子さんが特に心を痛めているのは、父との思い出です。「庭の木も、父が植えたんです。夏には蝉の声が響いて……。売ってしまったら、父とのつながりが消えてしまう気がして」

しかし現実的には、築50年の建物は老朽化し、維持費もかかります。さらに、施設費用や相続手続きの負担も無視できません。

「思い出を守る」ことと「現実を生きる」こと。そのはざまで苦しむ姿は、多くの相続現場で見られる共通の葛藤です。

今後の対応方針として提案したこと

私は専門家として、次のようなステップを提案しました。

登記簿の正式確認

→ 名義・持分を正確に把握。今後のトラブル防止の第一歩。

駐車場収入の清算要求

→ 持分に応じた収入分配を正式に請求する。

土地測量図の入手

→ 物理的に3分割できるか測量士に確認し、管理を独立化。

底地の買取・借地権購入できる不動産会社の選定

→ 国より底地を払下げしてもらい、購入し、借地権も買い取ることができる不動産会社を選定し、後妻と妹は売却、敦子さんは実家を残すようにすることを提案。

共有物分割協議が必要

借地権付きの土地だけでも難題ですが、さらに借地権が共有となるとさらに難題となります。



なにごとも地主（今回は国）の承諾が必要ですが、そのままでは借地権の共有の解消はしにくいため、まずは国から底地を払下げしてもらい、そのうえでそれぞれの借地権の買取が必要になります。

相続実務士の視点から見える「本当の課題」

この相談を通して見えてきたのは、単なる「不動産トラブル」ではなく、“相続準備の欠如”が根底にあるということ。

・再婚相手と養子縁組をしていなかった

・建物・土地の持分を3分の1ずつにしてしまった

・駐車場収入や管理方法を明確にしていなかった

これらの「小さな曖昧さ」が、10年後に大きな争いへと発展しています。

相続で「感情」と「法務」を両立するには

敦子さんのように「父の思い出を守りたい」と願う方は少なくありません。しかし、感情だけでは財産は守れません。必要なのは、“思い出を守るための法的準備”です。

そのためには、

・共有を避け、持分を整理する

・養子縁組・遺言・信託で意思を形にする

・専門家に早めに相談する

この3つが欠かせません。

終わりに

「父が残した家を、どうにかこのまま残したいんです」

敦子さんは、最後までそう語っていました。土地を守ることは、単に“所有する”ことではありません。そこに込められた家族の思いや、過去の努力を未来へつなぐこと。しかしその思いを実現するには、法的にも実務的にも正しい準備が必要です。



「思い出を守りたい」――その気持ちを“現実の相続対策”へと変えることが、私たち相続実務士の使命なのです。

曽根 惠子

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。