＜夫はルーティン人間＞「ズボラだし太ってるよ？」毎日筋トレする時間があってイイネ【第2話まんが】
私はサキ。夫のタカシと結婚しました。夫は驚くほどの「ルーティン人間」。自分の決めた生活パターンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。ルーティンに組み込まれていない家事や育児は絶対にしてくれません。でもルーティンに入っているものは完璧にこなしてくれるいい夫なんです。だから私はできるだけ夫の生活パターンを乱さないように気をつけてきました。そんな日々を過ごしながら、やがて娘のユリは2才になりました。
夫は自分を基準にしか考えられず、他人のペースには文句ばかり。「運動は習慣化してしまえば太らないんだよ」とか、「健康的なルーティンを自分で作り出さないと」とか、私に向かって得意げに主張してきます。ユリがいるのに運動しろと？
文句は言うくせに、それを解決するための手助けなんて絶対にしてくれません。夫は自分のルーティンを壊したくないのです。そのルーティンを守るために、家族を巻き込んでいるのは自分の方だって、どうしてわからないのでしょう……。
日常のルーティンを重要視する夫は、私やユリが自分に迷惑をかけていると言わんばかりです。生活リズムをパターン化できない私に対し、「ズボラ」とか「なにもできない」とかいう扱いをするようになりました。
ユリは絶賛イヤイヤ期だし、そのペースに合わせなきゃいけないことはどうしてもあります。ユリがおもちゃを出すのは許さないって、私のご飯の準備が遅れても許さないくせに……。私はだんだん、そんな夫に息苦しさを感じるようになりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
