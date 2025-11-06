2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している北川景子のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

北川が演じるのは、トキ（髙石あかり）の実の母・雨清水タエ。松江でも随一の名家に生まれ、大勢の女中たちに囲まれながら何不自由なく育った。しかし、夫・傳が亡くなってからは物乞いを余儀なくされている。

北川は本作への出演について、「朝ドラにはご縁がないと思っていたので驚きました。若い頃から出たかったのでうれしかったです」と思いを明かし、「家庭との両立に不安もありましたが、家族が背中を押してくれました」とコメント。

タエは、誇り高い武家の娘でありながら、生活のために物乞いをすることになる女性。「誇りを捨てて泥臭くお金を稼ぐなんて、タエにとっては死ねと言われたのと一緒。でも息子を生かすために生きている」と語り、母としての強さを表現した。

夫・傳を演じた堤真一との共演については「ずっと拝見してきた方なので夫婦役は信じられませんでした。本当に光栄です」と感謝を述べた。

北川景子（雨清水タエ役）朝ドラにはご縁がないんだろうなと思っていたので、お話をいただいたときは「えっ、朝ドラですか」と驚きました。若い頃はすごく出たくてチャレンジしていたので、うれしかったです。今は子どもが2人いて、撮影場所が大阪。長期間の撮影に家庭と両立できるか不安もありましたが、家族が背中を押してくれました。

演出の村橋直樹さんとは、大河ドラマ『どうする家康』以来の再タッグです。一度ご一緒した方から声をかけていただけるのは本当にうれしいです。タエの登場シーンはまるで大河のようで、「あれ？ 朝ドラって聞いてたんやけどな」と思いました（笑）。

タエは、自分が雨清水家の人間であることを誇りに思っている王道の武家の娘です。家を守る誇りが強く、それを大事に演じました。やがて夫・傳（堤真一）を亡くし、生活のために物乞いをするようになるのですが、誇りを捨てて泥臭くお金を稼ぐなんて、タエにとっては死ねと言われたのと一緒。でも息子の三之丞を生かすために生きている。間違った形であれ、親としての愛情を持っているところが魅力だと思います。

長男を亡くし、次男は出奔。生きている三之丞を立派に育てたい一心で、ようやく頭を下げられるようになった。でも誇りは捨てていません。三之丞にもどこかでその誇りを持っていてほしいです。

印象的だったのは第3週・第15回の三之丞（板垣李光人）との対話のシーン。あんなに追い込んでいたとは、親としての呵責を感じました。板垣さんとは彼が17歳のときに初共演しましたが、当時から落ち着いていて堂々としていた。今回は本当に三之丞としてそこに息づいています。

堤真一さんとの共演は本当に光栄です。ずっと拝見してきた方なので、夫婦役は信じられませんでした。初共演でしたが、堤さんが合わせてくださって、長年連れ添った夫婦の空気を出せたと思います。

タエにとってトキ（髙石あかり）は、もう割り切っている関係。家を強くするために子を預けるのは当然と教えられてきたはず。おフミさんに失礼にならないよう、「産んだ母親は私」という空気を出さないように気をつけました。

ふじきみつ彦さんの脚本は、真剣とユーモアのバランスが絶妙です。人間は危機に直面したときの生き方が大事。死にたいところを死なず、タエなりに諦めず生きようとする姿を見守ってもらえたらと思います。（文＝リアルサウンド編集部）