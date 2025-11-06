板谷由夏、“カップル・夫婦役以外は初めて”月9での共演俳優と2ショット「お二人の組合せ大好きです」「山田ねぇ〜さんとふたちゃんっっ」「一ツ木さんと、黒岩さん！」
俳優の板谷由夏（50）が3日、自身のインスタグラムを更新。月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）で共演中の安田顕（51）との2ショットを披露した。
【写真】「お二人の組合せ大好きです」スーツ姿で笑顔の2ショットを披露した板谷由夏＆安田顕
板谷は「わたしたちってば カップル、夫婦、以外は初めてなんです。たぶん。今まで様々な作品でずっと身内でしたん笑 今回は総理大臣と内閣官房副長官 ある意味夫婦、みたい？」とつづり、スーツ姿で並んで笑顔を見せる2ショットをアップした。今作で板谷は日本初の女性総理、安田は内閣官房副長官の役どころを演じている。
この投稿にファンからは「ホタルノヒカリの時からお二人の組合せ大好きです」「うわ〜 山田ねぇ〜さんとふたちゃんっっ」「一ツ木さんと、黒岩さん！」「お二人ともとっても素敵で見惚れてしまいました 由夏さんの装いもすてきー」「大好きなツーショットが見られて嬉しいです 総理の登場シーンのたびに変わるファッションも素敵で見どころのひとつとして楽しんでおります 今後どんな展開になるのか楽しみです」「上品で素敵でとてもお似合いです！こんなフォーマルな板谷さんをもっと見たいです」などの声が寄せられている。
