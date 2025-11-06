ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「水瓶座（みずがめ座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！



水瓶座（みずがめ座：1月20日〜2月18日）

全体運

忙しさが目立つ月となりそうですが、やりがいを感じられたり、心の充実感があったりしそうです。仕事を通じて出会いやコミュニケーションが広がっていくような運気なので、積極的に人付き合いを大切にしていきましょう。

恋愛運

恋愛よりも仕事の忙しさが目立ってしまいそうです。デートなどの予定は早めに計画をしておきましょう。

仕事運

重要なポジションを任されたり、活躍する機会が増えてきそうです。頑張った分、収穫がありそうなので頑張ってみましょう。

ワンポイントアドバイス

オンとオフのバランスが大切な月となりそうです。

■監修者プロフィール：莉瑠（リル）

占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/