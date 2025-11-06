日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3069（+29.0 +0.95%）
ホンダ 1586（+25 +1.60%）
三菱ＵＦＪ 2323（+29 +1.26%）
みずほＦＧ 5132（+110 +2.19%）
三井住友ＦＧ 4146（+75 +1.84%）
東京海上 5815（+53 +0.92%）
ＮＴＴ 152（+1.8 +1.20%）
ＫＤＤＩ 2475（+26.5 +1.08%）
ソフトバンク 221（+5.1 +2.36%）
伊藤忠 9353（+66 +0.71%）
三菱商 3602（+30 +0.84%）
三井物 3980（+47 +1.20%）
武田 4189（+27 +0.65%）
第一三共 3424（+55 +1.63%）
信越化 4593（+30 +0.66%）
日立 5109（+111 +2.22%）
ソニーＧ 4328（+84 +1.98%）
三菱電 4290（+50 +1.18%）
ダイキン 18155（+255 +1.42%）
三菱重 4525（+70 +1.57%）
村田製 3372（+35 +1.05%）
東エレク 34439（+1069 +3.20%）
ＨＯＹＡ 25153（+353 +1.42%）
ＪＴ 5431（+39 +0.72%）
セブン＆アイ 1937（+10 +0.52%）
ファストリ 57485（+1355 +2.41%）
リクルート 7305（+84 +1.16%）
任天堂 13562（-188 -1.37%）
ソフトバンクＧ 23506（+866 +3.83%）
キーエンス（普通株） 55905（-315 -0.56%）
