日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3069（+29.0　+0.95%）
ホンダ　1586（+25　+1.60%）
三菱ＵＦＪ　2323（+29　+1.26%）
みずほＦＧ　5132（+110　+2.19%）
三井住友ＦＧ　4146（+75　+1.84%）
東京海上　5815（+53　+0.92%）
ＮＴＴ　152（+1.8　+1.20%）
ＫＤＤＩ　2475（+26.5　+1.08%）
ソフトバンク　221（+5.1　+2.36%）
伊藤忠　9353（+66　+0.71%）
三菱商　3602（+30　+0.84%）
三井物　3980（+47　+1.20%）
武田　4189（+27　+0.65%）
第一三共　3424（+55　+1.63%）
信越化　4593（+30　+0.66%）
日立　5109（+111　+2.22%）
ソニーＧ　4328（+84　+1.98%）
三菱電　4290（+50　+1.18%）
ダイキン　18155（+255　+1.42%）
三菱重　4525（+70　+1.57%）
村田製　3372（+35　+1.05%）
東エレク　34439（+1069　+3.20%）
ＨＯＹＡ　25153（+353　+1.42%）
ＪＴ　5431（+39　+0.72%）
セブン＆アイ　1937（+10　+0.52%）
ファストリ　57485（+1355　+2.41%）
リクルート　7305（+84　+1.16%）
任天堂　13562（-188　-1.37%）
ソフトバンクＧ　23506（+866　+3.83%）
キーエンス（普通株）　55905（-315　-0.56%）