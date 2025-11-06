東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.12 高値154.36 安値152.96
156.07 ハイブレイク
155.21 抵抗2
154.67 抵抗1
153.81 ピボット
153.27 支持1
152.41 支持2
151.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1492 高値1.1498 安値1.1469
1.1533 ハイブレイク
1.1515 抵抗2
1.1504 抵抗1
1.1486 ピボット
1.1475 支持1
1.1457 支持2
1.1446 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3050 高値1.3054 安値1.3010
1.3110 ハイブレイク
1.3082 抵抗2
1.3066 抵抗1
1.3038 ピボット
1.3022 支持1
1.2994 支持2
1.2978 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8102 高値0.8124 安値0.8079
0.8169 ハイブレイク
0.8147 抵抗2
0.8124 抵抗1
0.8102 ピボット
0.8079 支持1
0.8057 支持2
0.8034 ローブレイク
