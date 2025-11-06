東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.12　高値154.36　安値152.96

156.07　ハイブレイク
155.21　抵抗2
154.67　抵抗1
153.81　ピボット
153.27　支持1
152.41　支持2
151.87　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1492　高値1.1498　安値1.1469

1.1533　ハイブレイク
1.1515　抵抗2
1.1504　抵抗1
1.1486　ピボット
1.1475　支持1
1.1457　支持2
1.1446　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3050　高値1.3054　安値1.3010

1.3110　ハイブレイク
1.3082　抵抗2
1.3066　抵抗1
1.3038　ピボット
1.3022　支持1
1.2994　支持2
1.2978　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8102　高値0.8124　安値0.8079

0.8169　ハイブレイク
0.8147　抵抗2
0.8124　抵抗1
0.8102　ピボット
0.8079　支持1
0.8057　支持2
0.8034　ローブレイク