【成城石井】人気商品がたっぷり入った「福袋2026」は全34種！どれにしようか迷うぞ...。《早割5％引きは12月1日まで》

成城石井は、2025年11月1日から「成城石井 福袋 2026」の予約を受け付けています。

帰省や集まりの手土産にぴったり

店頭受取WEB予約サービスで予約して店舗で受け取る「店頭限定福袋」のほか、「成城石井.com」と他社ECモールで予約する「オンライン限定福袋」、さらに店頭販売限定の「ニューイヤーバッグ」が登場。

・＜店頭限定福袋＞『成城石井 人気のお菓子セット』

【セット内容】

成城石井 ショッピングバッグ（ライトシナモン）／アンナファッジョ カラメルビスケット／成城石井 パリっと食感のBANANA CHIPS／成城石井 ほたて＆チーズ／成城石井 蜂蜜かりんとう 黒丸／成城石井 厚焼きねぎ味噌せんべい／ソシオ工房 フラ印ポテトチップス うすしお

価格は2700円。限定5000個の販売です。

・＜店頭限定福袋＞『成城石井 人気のグロサリーセット』

【セット内容】

成城石井 ショッピングバッグ（パールピンク）／成城石井 オーガニックドリップコーヒー／FAUCHON フラワーピーチティー TB／成城石井 北海道産小麦100％使用ホットケーキミックス／成城石井 選べる美味しさスープ＆フォー／成城石井＆新宿中村屋 ビーフカリー

価格は3240円。限定2500個の販売です。

店頭限定福袋は、店頭受取WEB予約サービスでの受付です。

受注期間は11月1日10時から12月25日まで。12月1日までの予約で、5％割引となる「早割」が適用されます。

受取期間は12月30日から26年1月7日までです。

・＜オンライン限定福袋＞「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ

【セット内容】

成城石井 ショッピングバッグ（ネイビーオレンジ）／成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド／成城石井 五三焼カステラ／成城石井 ミックスナッツ大袋／成城石井 手巻納豆 巾着／成城石井 おさかなスナック10種の海鮮豆ミックス／ハンターズ 黒トリュフフレーバー ポテトチップス

価格は5000円。常温での販売です。

・＜オンライン限定福袋＞「デイリー部門」2025年ベストヒット商品5点詰合せ

【セット内容】

成城石井 ショッピングバッグ（ネイビーオレンジ）／成城石井 豚肉と塩のみでつくった ハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り／成城石井自家製 国産豚と淡路島産玉ねぎの豚饅／成城石井自家製 ポークウインナー ファミリーサイズ／成城石井 かずのこチーズ／成城石井 4種ドライフルーツのクリームチーズ

価格は5400円。冷蔵での販売です。

オンライン限定福袋は、公式オンラインショップ「成城石井.com」、その他ECモール（楽天市場、dショッピング、Yahoo!ショッピング、ANA Mall、JAL Mall、JREモール、au PAY マーケット）で販売されます。

受注期間は11月1日10時から12月25日まで。12月1日までの予約で、5％割引となる「早割」が適用されます。

出荷期間は11月4日から。『「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ』は12月27日出荷予定です。

さらに、店頭のみで手に入る『ニューイヤーバッグ』が登場。

成城石井オリジナルの人気商品の詰め合わせのほか、猿田彦珈琲やヤマモリなど人気メーカーが入ったものなど、全6商品が販売されます。

ここでは一例を紹介。

・成城石井 菓子ニューイヤーバッグ

【セット内容】

成城石井 チョコレート アソートBOX／成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド／成城石井 五三焼カステラ／成城石井 ニューイヤーデザイン ペーパーバッグ

価格は2160円。限定4000個の販売です。

・成城石井 グロサリーニューイヤーバッグ

【セット内容】

成城石井 メキシコ産 オレンジ純粋はちみつ／成城石井 モカドリップコーヒー／成城石井 desica 北海道産小麦の バターミルクパンケーキミックス／バーゲンダル 有機ルイボスティー／成城石井 ニューイヤーデザイン ペーパーバッグ

価格は2700円。限定2000個の販売です。

12月25日から順次、一部店舗を除いた全国203店舗で販売されます。

店頭限定福袋・オンライン限定福袋・ニューイヤーバッグ、いずれも限定数に達した場合は販売終了します。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部