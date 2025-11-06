【Francfranc】今なら全商品20％オフ！シルバー・ゴールドステージ会員限定で超オトクなセール開催中《16日まで》

Francfrancは2025年11月16日まで、会員限定セール「Fun!WEEK」を開催しています。

Francfrancの会員制度「Francfranc Rewards」のシルバーステージ以上が対象のお得なキャンペーンです。

全商品対象なのはアツい...！

セールの対象となるのは、シルバーステージとゴールドステージ。期間中に対象ステージになった人も利用できます。

Francfranc公式アプリのマイページにある「利用可能クーポン」から該当クーポンバーコードをレジで提示、もしくは注文画面で入力すると、期間中は何度でも20％オフで買い物を楽しめます。

お気に入り商品に注目の新作、ホリデーシーズン限定の商品まで、全商品がお得に買えるビッグチャンス！

対象店舗は、全国のFrancfranc店舗、 Francfranc BAZAR店舗、公式オンラインショップ。

ZOZOTOWN、楽天、Amazon、paypayモール、海外店舗は対象外です。

※画像は公式サイトより。

