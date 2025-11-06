【Francfranc】今なら全商品20％オフ！シルバー・ゴールドステージ会員限定で超オトクなセール開催中《16日まで》
Francfrancは2025年11月16日まで、会員限定セール「Fun!WEEK」を開催しています。
Francfrancの会員制度「Francfranc Rewards」のシルバーステージ以上が対象のお得なキャンペーンです。
全商品対象なのはアツい...！
セールの対象となるのは、シルバーステージとゴールドステージ。期間中に対象ステージになった人も利用できます。
Francfranc公式アプリのマイページにある「利用可能クーポン」から該当クーポンバーコードをレジで提示、もしくは注文画面で入力すると、期間中は何度でも20％オフで買い物を楽しめます。
お気に入り商品に注目の新作、ホリデーシーズン限定の商品まで、全商品がお得に買えるビッグチャンス！
対象店舗は、全国のFrancfranc店舗、 Francfranc BAZAR店舗、公式オンラインショップ。
ZOZOTOWN、楽天、Amazon、paypayモール、海外店舗は対象外です。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）