引換券5350円＋グッズ＆おみくじ付きで3500円...超お得な「ケンタ福袋2026」の事前抽選販売が始まるよ〜！ビスケット型お昼寝枕は欲しいやつ...

ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）では、2025年11月6日9時から20日23時59分までの期間、2026年1月1日から数量限定で発売される「ケンタ福袋」の事前抽選販売を専用特設サイトで受付します（一部店舗を除く）。

毎年完売必至の人気福袋、今年もお得に

セット内容は、KFC全店共通引換券 総額5350円相当(「オリジナルチキン2ピース」引換券3枚、「バーガー1個」引換券2枚、「ポテト(S)1個」引換券3枚、「ビスケット1個」引換券3枚、「カーネルクリスピー1ピース」引換券3枚) ／ビスケット型お昼寝枕／クーポンつきケンタおみくじ／KFCオリジナル手提げ紙袋です。

「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした、人気定番メニューのKFC全店共通引換券5350円相当に加え、今年は「ビスケット型お昼寝枕」が登場します。

「ビスケット型お昼寝枕」は、表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルが忠実に再現された遊び心あふれるデザイン。直径約20センチの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にもぴったりです。

さらに、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が今年も付いてきます。

小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉なら「トクトク4ピースパック」無料券がもらえます。

当たった無料券はその場で引き換え可能。また、くじに外れてもクーポン2種が必ずもらえるというおトク仕様です。

価格は3500円。

「ケンタ福袋」の発売日は26年1月1日（一部店舗では25年12月26日以降、または26年1月2日以降に発売される場合があります）。

事前抽選販売の受付期間は11月6日から20日まで、12月5日に当選通知が届きます。

事前購入期間は12月5日から16日まで、受取期間は26年1月1日から7日までです（当選画面に記載された店舗でのみ有効）。

「KFC全店共通引換券」と「クーポンつきケンタおみくじ」の有効期限は26年3月31日までです。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選者以外への販売は実施されません。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部