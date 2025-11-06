

美人だけれど…結婚できない女子は何が問題なのでしょうか（写真：trickster*／PIXTA）

顔立ちが整い、スタイルも良い。見た目的にはまったく問題がないのに、なぜか結婚にたどり着けない女性たちがいる。

彼女たちに共通するのは、優等生気質で、“自分の考えが正しい”という信念を持っているところ。そのため、柔らかさに欠けていて、女性としての魅力が相手に十分に伝わらない。本人は“自分から断っている”と思っているのだが、実際は“男性から断られている”場合も多い。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。婚活がうまくいっていない女性たちは、今回の例をヒントに、自身の婚活を見直してみてほしい。

気の利かない男性は仕事もできない

みさき（42歳、仮名）は都内在住の会社員。 仕事もできるようで、「同期の中でも上司から高く評価されている」と本人は言う。会話も丁寧で、きちんとした印象を与えるのに、なかなか良縁に恵まれない。

先日、よしのぶ（45歳、仮名）とオンラインお見合いをしたのだが、終えると“交際辞退”を出してきた。理由はこうだった。

「開始時間から3分遅れて入ってきました。男性が先に入って女性を待つべきではないですか？ 3分でも遅刻は遅刻。すごくルーズな印象で、こんな人との結婚生活はイメージできませんでした」

別の日の対面お見合いでも、同じようなことが起きた。

待ち合わせのカフェに、みさきは10分前に到着した。入口には入店待ちの列ができていたので、その列にお見合い相手のあきら（46歳、仮名）がいないか確認したが、並んではいなかった。

「もしかしたら、先に来て席をとっているのかもしれない」と、店内をひと通り見たものの、それらしき人はいなかった。そこでみさきはウエイティングリストに名前を書き、列に並んだ。

あきらは、お見合い時間ギリギリになってやってきた。始まる前からあきらの気の利かなさにテンションが下がり、見合い後にすぐに“お断り”を出してきた。

“気の利かない男性は、仕事もできないから会社での評価も低い”というのが、彼女の持論だ。

確かにそれはそうかもしれない。仕事のできる人というのは、男女ともに相手の気持ちを考えることができるし、なんでも先回りして行動するタイプだろう。

しかし、その“正論”を相手に押しつけてしまうと、婚活は途端に難しくなる。家庭生活は職場とは違う。“自分の正しさを押し通す”ことより、“相手との違いをどう受け入れるか”が問われる場だ。違いを許容し、良い関係性を築いていくことが、円満な結婚生活が送れるカギとなるのだ。

また、みさきは自分からお断りを出していると思っているが、実際は男性から断られることも多かった。その理由に「こちらを品定めするような質問ばかりされた」「きつい印象があり、結婚しても落ち着けない気がした」といったものが少なくなかった。

婚活では、“正しさ”を振りかざすのではなく、“柔らかさ”や“心地よさ”を相手に与えることが大切だ。批判する前に、相手を受け止める。その余裕が良縁を運んでくる。また、自分が正しいと思ってルールを押し付けているうちは、相手の良さに気付けない。

年収と学歴をチェックしたい

さなえ（38歳、仮名）は都内のメーカーに勤める会社員。学歴は有名私立大学卒で、経済的にも自立している。周囲の友人が次々と家庭を持ち、将来への不安を感じたことから、1年前に結婚相談所への登録を決めた。

プロフィールを見る限り明るく、知的な印象で、申し込みもたくさん来ていた。ところが、男性のプロフィールを確認するやいなや、断ることが多かった。

「まずは、実際に会ってみることが大切ですよ。婚活は、お見合いをするところからがスタートですから」

こうアドバイスすると、彼女はきっぱりと言った。

「まずは、年収と学歴をチェックしたいんです。年収は人並みで良いのですが、学歴は大卒以上が希望。自分も大学を出ているし、学歴が違うと話が合わない気がするんです」

さらに、「一人暮らしの経験がある人がいい」とも言う。実家暮らしの男性だと「家事ができない」「結婚後に母親代わりにされる」と考えているようだった。

これらの主張は、一見すると筋が通っているように思える。しかし、結婚という“生身の人間関係“を築いていく場では、その合理性が逆に壁となることがある。

彼女の条件に合う相手は確かに存在するが、人口比で見ればごく限られており、そのなかで価値観が合い、互いに惹かれ合う確率はさらに低くなっていく。

また、「大卒であること」や「一人暮らしをしたことがある」ことは、結婚生活の本質的な幸せを保証する条件ではない。むしろ、さなえのように自立心が強い女性ほど、“対等でいられる相手”を求めるあまり、相手の中にある“人としての柔らかさ”や“誠実さ”といった要素を見落としてしまうことになりかねない。

その結果、男性に“自分を評価する人”という印象を与えてしまう。

結婚を決めるときに大切なことは、“条件の一致”ではなく、心が通じ合う“感情の共鳴”だ。学歴や生活スタイルといった情報は、その人を理解するための一部に過ぎない。

むしろ、相手の考え方や話し方、困難に直面したときの対応にこそ、人としての深さや魅力が表れてくるのではないか。

恋愛は男性がリードするもの

まゆ（38歳、仮名）は、穏やかで聞き上手。一見すると男性受けの良い女性に見えた。だが、活動歴2年を過ぎても成婚に至る出会いがなかった。原因は、彼女の“受け身姿勢”にあった。

お見合い後、デートの誘いは常に男性から。LINEも「相手から来たら返す」というスタンスを崩さなかった。

お見合いをすれば、まずは交際希望が来るのだが、仮交際に入ると、彼女の受け身の姿勢が男性に“自分には興味がないのかもしれない”という印象を与えてしまう。

実際、何人かの男性からは「何度かデートをしたが、距離が縮まらない」との声が寄せられ、交際終了が来ていた。

まゆに悪気はない。「恋愛は男性がリードするもの」「女性から積極的にいくのは恥ずかしい」と思い込んでいるのだ。

だが、現代の婚活市場において仮交際のときには、男女ともに複数の出会いが並行して進んでいるケースが多い。そんななかで“誘われ待ち”の姿勢でいれば、他の積極的な女性にチャンスを譲ってしまうことになる。

なせ受け身型なのか？ その背景には、“自分から動いて拒絶されるのが怖い”という気持ちが働いている場合が多い。だからこそ、“相手が来たら応える”という安全な立ち位置に自分を置いている。

しかし、その姿勢が関係を深める機会を奪っている。

婚活は、相手から選ばれるのを待っていたら良縁を逃す。自らも“選び、動く”ことで初めて、対等な関係が築かれる。まゆのように“受け身”の女性は、自分からも動くことを身につけないと、結婚という“ご縁”を引き寄せられない。

良縁を遠ざけているものとは…

婚活の現場で多くの女性と向き合ってきた筆者が感じるのは、結婚を遠ざけているのは“外見”や“年齢”ではなく、“独自の考え方”や“こだわり”だということだ。

みさきのように「正しさ」を軸に相手を評価するタイプは、無意識のうちに“減点婚活”をしてしまう。さなえのように「理想条件」に縛られるタイプは、“本質的な魅力”を見落とす。また、まゆのように「誘われ待ち」にとどまるタイプは、“安心”を選ぶあまり、チャンスを逃してしまう。



この連載の一覧はこちら

3人に共通しているのは、“自分の価値観を中心に世界を見ている”という点だ。“自分の考え方が正しい”という前提のままでは、これからの人生をともに歩むパートナーを見つけることはできない。

結婚は正しさを競う関係ではなく、心地よさを育てていく関係だ。完璧であろうとせず、理想を手放し、心を柔らかくして、積極的に動く。 その心の柔軟さと余裕と行動力こそが、良縁を引き寄せる最大の力になるのだ。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）