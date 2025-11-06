５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１２銭前後と前日と比べて４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円１２銭前後と同７０銭弱のユーロ高・円安だった。



米民間雇用サービス会社ＡＤＰが５日発表した１０月の全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数（政府部門は除く）が前月比で４万２０００人の増加と市場予想を上回った。また、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が同日発表した１０月の米非製造業（サービス業）景況感指数は、前月から２．４ポイント上昇の５２．４と８カ月ぶりの高水準をつけた。米経済の底堅さが示されたことで、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が後退。米長期金利の上昇がドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５４円３６銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４９２ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS