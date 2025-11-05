どんなタイミングで「抗がん剤治療から緩和ケア」に切り替えるかご存知ですか？

抗がん剤はがん治療のひとつで、化学療法ともいわれる薬物療法です。

今回は抗がん剤から緩和ケアへの切り替えを解説します。

永井 恒志（医師）

抗がん剤とは？

抗がん剤とは、がん細胞が増殖する仕組みを抑制してがん細胞を攻撃する薬のことです。がん細胞の増殖を阻止する薬を細胞障害性抗がん薬といい、ホルモン療法といわれる内分泌療法や分子標的薬とはがん細胞への攻撃の仕方が異なります。

抗がん剤の効果や副作用が起きる原因を解説します。

抗がん剤の効果

抗がん剤は、全身に広がったがん細胞を攻撃する効果があります。血液中に飲み薬や点滴注射を投与することで、全身に広がったがん細胞の死滅や増殖を止めることが可能です。

抗がん剤の副作用が起きる理由

抗がん剤による副作用の原因は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼすためです。



抗がん剤から緩和ケアへの切り替え

抗がん剤治療をしていて、何らかの理由で緩和ケアに切り替える場合について解説します。

抗がん剤治療から緩和ケアに切り替えるタイミング

抗がん剤治療から緩和ケアに切り替えるタイミングは、抗がん剤治療が効果を示さない場合や、がんが進行し患者さんが治療に耐えられない場合が考えられます。

抗がん剤の効果がなければ、患者さんにとっては大きな負担となります。このような場合は、抗がん剤治療から緩和ケアに切り替えるタイミングといえます。また、抗がん剤の副作用が臓器に与える影響が大きく、臓器障害が起きるようなケースでも緩和ケアに切り替えるなどの判断が必要となることもあります。

いずれの場合も、抗がん剤治療から緩和ケアに切り替えるタイミングについては、患者さんと患者さんの家族も含めて主治医とよく相談しましょう。

緩和ケアの選択肢には、外来通院・入院（一般病棟または緩和ケア病棟）・自宅療養の3種類があります。治療している病院の設備や自宅の環境を考慮して適切な緩和ケアを選択することをおすすめします。

緩和ケアの目的と役割

緩和ケアとは患者さんと患者さんの家族が、がんと診断されたときから治療と並行して生活の質（QOL）を低下させないように行うものです。

がんと診断されると、治療に向き合うためや社会復帰するために苦痛などを強いられます。がんは早期発見であれば治るものが多くありますが、治療のために精神的な苦痛・身体的な苦痛・社会的な苦痛と向きあわなければなりません。また、抗がん剤などにより起こる副作用や後遺症は個人差があり、現れる時期も病状により予測不可能です。

しかし、患者さんだけでなく患者さんの家族も含めてそれぞれの不安や苦痛を緩和することは必要なことです。緩和ケアと聞くと一般的にはがんの末期でステージIVなどで余命が短い場合や、進行していて治療の方法がなく在宅での生活も困難なときに受けるケアと考えられています。

しかし、本当の緩和ケアは治療を始めてからや病状が進行して悪化してから受けるものではありません。がんと診断されたときから精神的な苦痛を和らげたり、治療をしながら痛みや副作用の辛さを緩和したりするものです。緩和ケアは、各専門分野のスタッフがチームとなり、患者さんにとってより適切なケアを提供します。

抗がん剤についてよくある質問

ここまで抗がん剤や緩和ケアを紹介しました。ここでは抗がん剤についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

抗がん剤治療でがんは完治しますか？

永井 恒志 医師

抗がん剤治療により完治が期待できるがんもありますが、すべてのがんが対象ではありません。特に血液やリンパ系などのがんでは、抗がん剤治療による完治が可能な場合があります。

抗がん剤をやめることで余命は短くなりますか？

永井 恒志 医師

一般的には抗がん剤治療をやめれば余命は短くなります。抗がん剤は点滴治療などでがん細胞を攻撃して死滅させ、延命の効果が期待されているからです。

編集部まとめ

高齢の患者さんでは、抗がん剤をやめることで精神的・体力的な負担が軽減され、生活の質が向上する場合もあり、よい結果になる可能性もあります。

