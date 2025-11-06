中国のSNS・小紅書（RED）に1日、「日本は本当に体験価値の高い国」との投稿があり、反響が寄せられた。

投稿者の安徽省の女性は「私は国（中国）を愛しているし、海外にこびるつもりはないけど、日本の印象は本当にとてもとても良い。清潔で（人々は）礼儀正しい。特に3つのことにとても感動させられた」とした。

一つ目は、心斎橋でハンバーガー店の店員の女性に道を尋ねたところ、その店で何も買わなかったにもかかわらず親切に応対してくれ、自分のスマートフォンを取り出して調べてくれたことだという。

二つ目は、子どもが自動販売機の関西限定コーラ（ペプシ ZERO PEACH）を飲みたがったが買い方が分からずしばらく悩んでいたところ、通りかかった女性がカードで購入してプレゼントしてくれたことだという。

三つ目は、京都で道に迷った時に通行人の女性が目的地まで案内してくれたことで、一緒にいた友人と共に「本当に感動して泣きそうになった」とのこと。

女性は「日本は本当に訪れる価値のある国。必ずまた来たい」とつづり、日本で撮影した関西の街や東寺の五重塔の写真をアップした。

これに、中国のネットユーザーからは「良かったね」「これは本当にそう」「私も日本旅行が好き」「同感。一度行くとまた行きたくなる場所！」「私も似たような体験をした。日本は一人で出掛けるのが最も怖くない国」「日本は本当に良い体験ができる。友人も私も日本語は全くできないけど、勇気を出して鉄板焼き店に行った。店員のサービスが素晴らしかった」「私も道に迷った時、案内してくれた。20分もかかる距離だったのに」「確かに日本人は礼儀正しい。おかげで帰国した途端に油断して列に割り込まれた」「私たちも地下鉄で迷子になった時に掃除のおじさんが道具を持ったまま目的のホームまで案内してくれた。本当に感動した」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）