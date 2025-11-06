Photo: junior

白スニーカーって汎用性が高くてオシャレさも簡単に出せる反面、汚れると一気に見栄えが悪くなりますよね。そんな状況やメンテナンスの手間を気にして履きにくくなるということも……。

その課題を解決したのがProjextの「Model 03」というスニーカー。汚れ・水・傷に強いプライムファイバーレザーにより、泥水がベタっと付着しても拭くだけで元の白さが復活するんです！

実際に試したところ、天気や路面を気にせず履けるヘビロテしやすい神スニーカーだと感じたので、ぜひ参考にしてみてください。

なんでも合わせやすい白スニーカー

Photo: junior

アウトソールまで真っ白な「Model 03」は、カナダの「Projext社」が手掛けるレザースニーカー。

シンプルでスッキリしたデザインですが、各パーツのメリハリがあるのでのっぺりとした印象はありません。色んなスタイルで使いやすいかと。

Photo: junior

白推しではありますが、カラー展開はツートーンブラックもありますよ。真っ白は苦手という人にはこちらがオススメかも。

Projext社の「X」が踵部分にあしらわれてます

素材はプライムファイバーレザーと呼ばれるアップサイクル皮革を採用。汚れと水に加えて傷にも強いのが特長。

防汚防水に関してはJIS規格準拠の試験にも合格しているので、性能については信頼しても良さそうです。

泥を塗っても大丈夫

Photo: junior

スタイルやスペックは申し分ないとはいえ、“本当に汚れにくいのか？”に対しては疑問が残りますよね。ということで、あえて泥をべったりと塗って落ちるのかを検証してみました。

Photo: junior

結果はご覧のとおり。水にさらしてサッと拭くだけで元の白さに戻っています。

Photo: junior

この写真だけだと汚す前の状態に見えます、実際は泥汚れを拭いたあと。「全然汚れないじゃん」と思わず口に出るほどの性能でした。シューレースやステッチへの汚れには注意が必要ですが、これだけ手軽に白が維持できるのはいいですね。

ビジネスカジュアルにも休日にもガンガン使える1足だと思うので、ぜひみなさんもチェックしてみてください！

