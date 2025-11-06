この画像はGalaxy Z Fold7



Image: tinhkhuong / Shutterstock

噂されていた通り、APECでお披露目されたSamsung（サムスン）初となる三つ折りスマホ。韓国メディアが、実際に手に取って触る様子を公開しました。

手に取る姿は超極薄

Galaxy Z TriFoldは、広げると約10インチ。これをZ字にジグザグに折りたたむのですが、着目すべきはその厚みと折りたたみを可能にするヒンジ。ヒンジは指1本分くらいあり、そこそこ分厚い。しかし、これが今できるすべてであろうことは、今年発売された折りたたみGalaxy Z Fold7を考えると明らかです。

Galaxy Z Fold7ではさらなる薄型化が進みました。折りたたみは分厚いというデメリットを払拭するため、開いた状態をより薄くし、畳んだ状態を通常スマホの形状に近づけました。この技術がそのまま三つ折りスマホにも活かされているのでしょう。とはいえ、そこは三つ折りなのでやっぱり分厚い。でもここが限界。

0:50くらいから端末を触る映像があります。

Samsungの薄型スマホGalaxy S25 Edgeと折りたたみのGalaxy Z Flip7を掛け合わせたような、技術の集大成とも言えるスマホかもしれません。

現時点では、公式からスペックも価格も発売時期も明かされていないGalaxy Z TriFold。年明け開催されるであろうGalaxy Unpackedに期待、かな？

Source: via Android Authority