「カバンの中の整理が苦手」な人へ！【セリア】で見つけた♡「優秀アイテム」

カバンの中がごちゃごちゃで、探し物がすぐに見つからない……。そんな大人女性には【セリア】から登場している便利アイテムがおすすめ。今回、編集部がピックアップしたのは、バッグのハンドルやジップなどにつけられるチャームタイプのアイテム。バッグの中を探さずともパッと使える便利さで、手放せなくなるかも。

身だしなみのチェックをスマートに

【セリア】「101 ボールチェーン付きミラー」\110（税込）

バッグに付けておくだけでキュートなアクセントになりそうな、ボールチェーン付きのコンパクトミラー。101匹わんちゃんの後ろ姿が描かれたデザインは、遊び心が感じられます。女性らしい、ほんのりピンクカラーで大人女性にもぴったり。サッとメイクやヘアスタイルのチェックをしたいときに重宝しそうです。

無くしがちな小物をまとめて収納

【セリア】「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」\110（税込）

レザー風素材の小ぶりな舟形ポーチは、上品な見た目で大人女性のバッグに自然と馴染んでくれそうです。リップや常備薬などの小物入れにちょうどいいサイズ感で、さりげないアクセントにも。バッグの持ち手やジップの引手部分につけておけば、バッグの中を探す手間が省けて、日々のプチストレスを解消できるかも！？

