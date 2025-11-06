阪神・近本光司が“球場外のMVP” ゴールデンスピリット賞を受賞
スポーツ報知を発行する報知新聞社は6日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する『第26回ゴールデンスピリット賞』に阪神・近本光司選手に決定したことを発表した。
近本は生まれ故郷の兵庫・淡路島在住者を年間240人や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の小中学生16名を甲子園に招待。スポーツ教室の開催も行っている。また、一般社団法人を設立し、自ら理事を務める熱意や離島支援・地方創生という独創性も評価された。
受賞者にはゴールデントロフィー（東京芸術大学名誉教授・絹谷幸二氏作成のブロンズ像）と阿部雄二賞（100万円）が贈られ、また受賞者が指定する団体、施設などに報知新聞社が200万円を寄贈される。
▼ノミネート選手
岡本和真（巨人）
丸佳浩（巨人）
吉川尚輝（巨人）
山粼伊織（巨人）
大勢（巨人）
岩崎優（阪神）
近本光司（阪神）
山粼康晃（DeNA）
小園海斗（広島）
村上宗隆（ヤクルト）
清水昇（ヤクルト）
山井大介コーチ（中日）
大野雄大（中日）
福敬登（中日）
柳裕也（中日）
周東佑京（ソフトバンク）
加藤貴之（日本ハム）
中村奨吾（ロッテ）
鈴木昭汰（ロッテ）
郄部瑛斗（ロッテ）
則本昂大（楽天）
中川圭太（オリックス）
高橋光成（西武）
▼ ゴールデンスピリット賞歴代受賞者
第１回（1999年）巨人・松井秀喜
第２回（2000年）日本ハム・片岡篤史
第３回（2001年）近鉄・中村紀洋
第４回（2002年）ヤクルト・飯田哲也
第５回（2003年）中日・井上一樹
第６回（2004年）阪神・赤星憲広
第７回（2005年）ロッテ・B.バレンタイン
第８回（2006年）ソフトバンク・和田毅
第９回（2007年）横浜・三浦大輔
第10回（2008年）楽天・岩隈久志
第11回（2009年）巨人・小笠原道大
第12回（2010年）日本ハム・ダルビッシュ有
第13回（2011年）楽天・山崎武司
第14回（2012年）阪神・藤川球児
第15回（2013年）ヤクルト・宮本慎也
第16回（2014年）西武・栗山巧
第17回（2015年）ロッテ・今江敏晃
第18回（2016年）巨人・内海哲也
第19回（2017年）阪神・岩田稔
第20回（2018年）ロッテ・井口資仁
第21回（2019年）西武・秋山翔吾
第22回（2021年）阪神・矢野燿大
第23回（2022年）オリックス・吉田正尚
第24回（2023年）日本ハム・宮西尚生
第25回（2024年）巨人・菅野智之
第26回（2025年）阪神・近本光司
※所属チームは受賞当時