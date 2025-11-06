スポーツ報知を発行する報知新聞社は6日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する『第26回ゴールデンスピリット賞』に阪神・近本光司選手に決定したことを発表した。

近本は生まれ故郷の兵庫・淡路島在住者を年間240人や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の小中学生16名を甲子園に招待。スポーツ教室の開催も行っている。また、一般社団法人を設立し、自ら理事を務める熱意や離島支援・地方創生という独創性も評価された。

受賞者にはゴールデントロフィー（東京芸術大学名誉教授・絹谷幸二氏作成のブロンズ像）と阿部雄二賞（100万円）が贈られ、また受賞者が指定する団体、施設などに報知新聞社が200万円を寄贈される。

▼ノミネート選手

岡本和真（巨人）

丸佳浩（巨人）

吉川尚輝（巨人）

山粼伊織（巨人）

大勢（巨人）

岩崎優（阪神）

近本光司（阪神）

山粼康晃（DeNA）

小園海斗（広島）

村上宗隆（ヤクルト）

清水昇（ヤクルト）

山井大介コーチ（中日）

大野雄大（中日）

福敬登（中日）

柳裕也（中日）

周東佑京（ソフトバンク）

加藤貴之（日本ハム）

中村奨吾（ロッテ）

鈴木昭汰（ロッテ）

郄部瑛斗（ロッテ）

則本昂大（楽天）

中川圭太（オリックス）

高橋光成（西武）

▼ ゴールデンスピリット賞歴代受賞者

第１回（1999年）巨人・松井秀喜

第２回（2000年）日本ハム・片岡篤史

第３回（2001年）近鉄・中村紀洋

第４回（2002年）ヤクルト・飯田哲也

第５回（2003年）中日・井上一樹

第６回（2004年）阪神・赤星憲広

第７回（2005年）ロッテ・B.バレンタイン

第８回（2006年）ソフトバンク・和田毅

第９回（2007年）横浜・三浦大輔

第10回（2008年）楽天・岩隈久志

第11回（2009年）巨人・小笠原道大

第12回（2010年）日本ハム・ダルビッシュ有

第13回（2011年）楽天・山崎武司

第14回（2012年）阪神・藤川球児

第15回（2013年）ヤクルト・宮本慎也

第16回（2014年）西武・栗山巧

第17回（2015年）ロッテ・今江敏晃

第18回（2016年）巨人・内海哲也

第19回（2017年）阪神・岩田稔

第20回（2018年）ロッテ・井口資仁

第21回（2019年）西武・秋山翔吾

第22回（2021年）阪神・矢野燿大

第23回（2022年）オリックス・吉田正尚

第24回（2023年）日本ハム・宮西尚生

第25回（2024年）巨人・菅野智之

第26回（2025年）阪神・近本光司

※所属チームは受賞当時