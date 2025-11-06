汚れていたため、シャンプーをしてもらった保護子猫たち。シャンプー後にミルクを飲むと、寝落ちをして…？子猫6兄弟の愛らしい姿に注目が集まっています。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「とってもかわいいw」「あまりの可愛さに悶絶♡」「気持ちよさそう！みんなよかったね」といったコメントが寄せられました。

【動画：シャンプーを終えた６匹の保護子猫→ミルクを飲んだ結果…眠くなって見せた『尊い行動』】

6兄弟のシャンプー

YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea』に投稿されたのは、汚れていたキジシロ・キジトラの子猫6兄弟のシャンプー後半戦の様子。手に怪我をしているママさんに代わり、2匹目からはシャンプー初挑戦のパパさんが担当したそうで…。

前半戦を終え、腰が痛くなってしまいながらもだんだんと慣れてきたパパさんが手際よく洗っていくと、4匹目の子は気持ち良さそうにうっとり。それでも少し怖いようで尻尾を丸めていたそうですが、ドライヤーまで良い子にしてくれていたといいます。

お利口さんな子猫たち

5匹目の子はどうやら音が怖い様子で、最初に少し暴れてしまう場面もあったそう。ですが、猫風邪でたくさんついてしまっていた目やにもちゃんと取らせてくれたそうで、やはり良い子だったそうです。

そして、ラストの6匹目の子も大人しくしてくれていて、スムーズにドライヤーまで終えることができたのだとか。兄弟全員それぞれ少し怖がった様子はあったそうですが、みんなお利口さんで頑張ってくれていたといいます。

可愛すぎる寝落ち

お風呂上がりは、大好きなミルクの時間です。ふわふわのピカピカになった子猫たちは良い飲みっぷりで、お腹が満たされると赤ちゃんらしく睡魔に襲われてウトウト…。頭が下がって寝落ちしていく姿はなんとも可愛らしく、見ているだけで癒されます。

一方で、まだまだ元気いっぱいな子たちも。跳ねたり駆けたり寝ている兄弟を踏んづけてしまったりと、大暴走だったといいます。愛らしい姿をたくさん見せてくれた6兄弟なのでした。

投稿には「きもちいいのかなぁ～おとなしい～♪めちゃくちゃ可愛い♡」「どの子もみんなおりこうさんでしたね」「ミルク飲んでお腹いっぱいになって寝落ちする子大暴れする子がいて微笑ましかったです」「命名楽しみにしてます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea』では、ミルクボランティアをされているご夫婦がお世話をしている赤ちゃん猫たちの様子が投稿されています。6兄弟の保護初日の姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子猫のミルボラ】ねこであ★nekodea」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。