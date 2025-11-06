ビジュ大優勝ーーーーッッ！！【ミスド】手土産にもぴったり◎「眼福ドーナツ」

見た目からときめきそうなチョコレートドーナツが【ミスタードーナツ】に登場！ 今年の「ポン・デ・ショコラシリーズ」は、見てうっとり、食べて幸せになれそうなラインナップ。チョコづくしの華やかさで、冬のティータイムが少し特別になる予感。今回は、手土産や自分へのご褒美にもぴったりな、ミスドの眼福チョコドーナツをご紹介します。

とろける口どけと艶チョコの共演「ポン・デ・生チョコショコラ」

しっとりショコラ生地にチョコでコーティングし、生チョコを重ねた「ポン・デ・生チョコショコラ」。生チョコの濃厚さと、もちもち生地の軽さが絶妙にマッチしそう。キラッとした艶めきのある見た目も華やかで、@ftn_picsレポーターHaruさんの言うとおり、まさに「眼福ドーナツ」！ 家族や職場に差し入れれば、センスが光る手土産として喜ばれそうです。

クランチ × カスタードで立体感MAX！「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

「ポン・デ・ショコラ」生地にショコラカスタードを絞り、上からチョコとクランチをトッピング。見た目もリッチで、まるで専門店スイーツのような存在感がたまりません！ おうちでのティータイムにひとつ添えるだけで、カフェ気分を味わえそうです。

シンプルなのに華がある「ポン・デ・ダブルショコラ」

艶のあるチョココーティングが施された「ポン・デ・ダブルショコラ」。シンプルながらも品のある仕上がりで、コーヒーやワインとの相性も良さそう。飾らないのにフォトジェニック！ そんな魅力が詰まったドーナツです。

艶めくグレーズがエモい！ 冬の定番「ポン・デ・ショコラ」

柔らかな光を反射するグレーズがまるで雪のように輝く「ポン・デ・ショコラ」。もっちり生地にヘーゼルナッツの香ばしさがほんのり広がり、シンプルながら奥深い味わいが楽しめる、冬の定番ドーナツです。この季節にしか出会えない、特別なショコラタイムをぜひ堪能して。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里