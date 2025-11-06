今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんのために心を込めてクッションを作った飼い主さん。柔らかい素材を選び、「お気に入りの場所に敷いてあげよう」と思って用意したそうですが…どうやら猫ちゃんの反応は、少し違ったようです。投稿はXにて、302.6万回以上表示。いいね数は4.5万件を超えました。

下に敷く用にクッション作ったけど…

今回、Xに投稿したのは「いあ」さん。登場したのは、ハチワレ猫のもずくちゃんです。

飼い主さんは猫ちゃんたちの寝床に敷く用のクッションを作成。完成したクッションを早速設置してみたそうです。ところが、もずくちゃんはその上に座るどころか、なぜかクッションの下に潜り込んでしまったとのこと。

さらにその後、もずくちゃんはクッションを引っ張り出して、吹っ飛ばしてしまったのだとか。「もしかして気に入らなかったのかな？」と少し落ち込む飼い主さん。

しかし、しばらく様子を見てみると、もずくちゃんはそのままクッションをお気に入りのキャリーの中に引きずり込んでいった模様。どうやら、もずくちゃんはなんだかんだいって飼い主さんが作ってくれたクッションを気に入っていたようです。

飼い主さんの想定とは少し違いましたが、結果的にはお気に入りアイテムになったクッション。頑張って用意した甲斐がありましたね。

クッションをキャリーに持ち込むもずくちゃんが可愛いと話題に！

お気に入りとなったクッションで遊び、そのままキャリーの中に引きずり込んでいた、もずくちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「文句言いながら結局お気に入り持ってくタイプ」「気に入ったから自ら模様替えしたということですね」「この一生懸命さの可愛いこと」「自分が好きなとこに敷きたかったんですね」「めっちゃ気に入ってるやん」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、もずくちゃんの天真爛漫な様子を見て心癒されたようですね。

Xアカウント「いあ」では、可愛い猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

