【山粼武司 これが俺の生きる道】#42

1996年、39本塁打でプロ入り初のタイトルを獲得した。この称号を手にするまで、最後の最後にスッタモンダがあったことは前回書いたが、実はこのシーズンだけ、これまでとは違ったところがあった。

打者の生命線、バットだ。この年、沖縄での春季キャンプは22キロの減量の成果もあって体が軽く、守備練習も走塁練習も驚くほど楽だった。飛ばなくなってしまうんじゃないかと心配していた打球の飛距離も落ちず、体のキレが増してスイングがしやすくなっていた。

「でも、なんかおかしい」

振り遅れたり詰まったり、バットの出るタイミングにズレがあったり、しっくりこない。イマイチ調子が悪いなあ……そんなモヤモヤを抱いたまま、キャンプから2週間が過ぎた頃だった。

「調子も上がらんし、誰かのバットでも借りてみるか」

そう思ってベンチにズラリと立てかけてあった選手のバットに目をやった。そこに自分が使っていたバットを並べたとき、強烈な違和感に襲われた。

「あれっ、俺のバット、ワングリップ分なげえな……」

改めて見比べてみると、やっぱり長い。そこで自分のバットを作ってもらっている用具屋さんを呼んで「これ、長くない？」と聞くと、「長いですね……」。なんと注文していたサイズよりも1インチ（2.54センチ）も長かった。もともと頼んでいたのは34インチ。使っていたのは35インチだった。

バットにそこまでこだわりがなかったとはいえ、1インチの違いはまったく違うバット。どうりで詰まるわけだ。用具屋さんは「作り直す」と言ったけど、半月も長いバットで練習してきた。せっかくだから、いっそのことこの長さに慣れようと思った。

本来のバットよりも2センチ以上も長いから、アウトコースもボール2つ分ぐらいまで届く。デメリットはインコースが詰まるところ。でも、外のボールが拾えることでカバーできた。

結局、35インチという長いバットを使ったのは後にも先にもこのシーズンだけ。翌97年には34.75インチにした。

本塁打王という看板を背負うことになって、相手は「どんどんインコースを攻めなければ抑えられない」という配球になる。そうすると、インコースがうまくさばけず、長いバットは扱いづらかった。

タイトルを取って相手に認められ、攻め方も変化していった。それに対応するために、また少しずつバットを短くしていくことになる。

（山粼武司／元プロ野球選手）