“シニア世代のおしゃれ番長″柏木由紀子、気品あふれる秋冬コーデまとめ「若々しい」「大人の可愛いさのお手本」
77歳とは思えない美ぼうと若々しさ、そしておしゃれなファッションがネットで度々話題になる“おしゃれ番長”柏木由紀子。今回は彼女が自身のインスタグラムで公開した、秋冬コーデをまとめていきたい。
【写真】“おしゃれ番長”の名に恥じない柏木由紀子のコーデを一気見
■白黒のシンプルコーデ
NO NAMEと柏木のコラボスニーカーが予約開始となったことを報告した投稿では、カジュアルなスニーカーコーデを披露。愛犬とカフェのバルコニーでくつろいだり、散歩したりする姿が収められており、コーデも相まって優雅なオフシーンが見られる。
コメント欄にはファンから「本当に羨ましくなるスタイル良いですね」「白黒でいいですね お美しい」「シンプルコーデも素敵な着こなし」など絶賛が相次いでいた。
■女優仲間と優雅にランチ
「涼しくなったのでチーズフォンデュで和歌子ちゃんとおうちランチにしました。野菜やパンにチーズをつけながらおしゃべりも弾み美味し楽しいランチになりました」とつづり、公開したのはイエローのトップスが目を引くパンツスタイルのコーデ。横に並ぶ女優・酒井和歌子のジャケット姿も決まっており、おしゃれシニアの共演が素敵だ。
コメント欄でも「仲良しお二人最高です」「お二人共、若くてお綺麗で素敵です」「お二人とも本当にいつまでもお若くて美しくて羨ましいです」など2人のコーデや美貌を称賛する声が上がっていた。
■レザーのカッコいいコーデに反響
秋冬と言えば革物も活躍する季節。今回の投稿では「ライダースはスカートと合わせるのもおすすめです。ぜひ、コラボスニーカーとコーディネートしてみてくださいね」とし、レザージャケットを着たクールなコーデを披露。黒のロングスカートが上品でありながらレザーでカッコよさも演出しているのが流石だ。
ファンからは「黒と赤は最強の組み合わせですね。とても素敵だと思います」「ベルトスタイルが本当にいつも最高です」「輝いて美しいファッションコーデ最高ですね」といった絶賛の声が多く集まっている。
■同窓会では上品コーデで注目の的
柏木が「同窓会がありました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、黒のタートルネックの上にカーディガンを羽織り白のボトムスを合わせた柏木が、壇上であいさつする全身ショットが収められている。投稿の中で柏木は「挨拶は苦手なのですが徹子の部屋の告知もぜひと幹事さんにお気遣いいただき壇上へ。楽しいひとときでした」と振り返っている。
上品な秋コーデを披露した柏木の投稿に、ファンからは「何時も、若々しい」「とっても素敵 同窓会でも､同じ世代に見えないのでは？」「いつも若々しくて美しいです」などの声が寄せられている。
■流行にも敏感なおしゃれコーデ
流行のアーガイル柄を取り入れたかわいいコーデも投稿。コーデについては「わたし世代は懐かしさもありつつ新しい気持ちで挑戦してみました ブラウンxブルーの配色が気に入りこの秋購入したニットベストをスカートでコーディネートしてみました」とコメントしており、愛犬とカフェを楽しむキュートな姿が写っている。
コメン欄でも「頭から爪先まですべてがおしゃれ」「大人の可愛いさのお手本ですね」「女子高生みたい」と、ファンが絶賛の声を寄せている。
引用：
「柏木由紀子」インスタグラム（＠yukiko_kashiwagi）
