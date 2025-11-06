トヨタ自動車と三菱自動車の上半期の決算は、トランプ関税の影響などで、ともに減益となりました。

【映像】トヨタ・三菱自 中間決算“トランプ関税”影響で減益

トヨタが発表した今年4月〜9月の決算は、最終のもうけを示す純利益が1兆7734億円でした。去年の同じ時期と比べて7％少なく、上半期としては2年連続の減益です。

通期の見通しについては、営業利益への関税の影響が3カ月前より500億円拡大して1兆4500億円としたものの、原価の改善などで最終的な利益は前回より2700億円多い2兆9300億円に上方修正しました。

三菱自動車が発表した今年4月〜9月の決算では、最終のもうけを示す純損益が92億円の赤字でした。去年の同じ時期は379億円の黒字で、赤字に転じたのは5年ぶりです。

中国のエンジン事業売却に伴う特別損失や、為替が円安傾向で推移したこと、また4月に発動されたアメリカによる自動車関税などの影響を受けました。

「今後、米国関税の面では一定の改善が見込まれるものの、依然として厳しい競争環境が続くと予想されます」（加藤隆雄社長）

厳しい経営状況を踏まえ、タイの一部の工場で2027年から生産を休止すると明かし、新型車の投入などを通して業績の改善につなげたい意向です。（ANNニュース）