小田厚の下の新トンネル「名前つけてください」

神奈川県小田原市が2025年11月1日から30日まで、市内の都市計画道路「城山多古線」で建設中の新トンネルについて、名称を一般公募しています。

【超ワープ！】これが小田原にできる「神トンネル」です！（地図／写真）

新トンネルは、小田原厚木道路の小田原東IC−荻窪IC間で住宅街を抜ける「坂下トンネル」のすぐ下に建設されています。延長は230mです。県道「城山多古線」ならびに「小田原山北線」のバイパスとして建設中の約1.0km区間に設けられます。

このプロジェクトは、小田原駅西口付近から北へ真っすぐ延びる小田原山北線を、伊豆箱根鉄道大雄山線の穴部駅付近へつなげるものです。そこから道は山北町方面へ通じています。

現道は、小田厚の坂下トンネルの真上を通っており、急なアップダウンが存在。住宅街を抜けるため歩道もないほど道が狭いです。それをトンネルで一気に抜ける新道は、まるで“ワープ”な感覚かもしれません。

これにより、市北部の大雄山線やJR御殿場線沿線から国道1号方面を目指すクルマの一部を、小田原駅の西側に振り向け、市街地の渋滞を緩和する可能性を秘めています。新トンネルから小田原駅西口、小田原城の西側を通って、国道1号の箱根方面へ迂回する新ルートが完成します。

新トンネルの名称は市のウェブサイトから応募ができます。なお、開通時期については2025年度の予定から、「2026年春頃」とより具体的になりました。ただし、この表現では年度をまたぐ可能性もあります。