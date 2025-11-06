YouTubeに投稿されたのは、ワンコのシャンプー中の出来事です。シャンプー嫌いのワンコが不安そうにしていたら、兄犬と同居猫が様子を見に来てくれて…？

投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「優しいね」「ただただ可愛い」「癒されました」「なんて仲の良い兄妹。泣ける」といった声が寄せられています。

【動画：『シャンプーが苦手な犬』をお風呂場で洗っていたら、同居猫と兄犬がそばに来て…まさかの『素敵すぎる光景』】

シャンプーが苦手なワンコ

トイプードルの「うゆ」ちゃんはシャンプーが苦手なのですが、この日は頑張ってお風呂に入ってもらうことに。まずはバスタブ代わりの桶に入れてシャワーをかけ始めたところ、うゆちゃんは「逃げろ～」と桶から出てしまったとか。

すぐに飼い主さんに捕獲され、再びシャワーを浴び始めるうゆちゃん。普段はここまで嫌がらないそうですが、この時は体に力が入っていて、なんだかいつもより緊張している様子だったそう。

兄犬と同居猫の優しさ

そんなうゆちゃんが心配になったのか、途中で同居猫の「ジャム太」くんがお風呂場まで様子を見に来てくれたといいます。

ジャム太くんが見守る中、飼い主さんはうゆちゃんのシャンプーを開始。泡まみれのうゆちゃんはとても可愛いのですが、ご本人は「嫌だよ～。早く終わって…」と明らかにしょんぼりしていたそうです。

するとお兄ちゃん犬の「まう」くんも、妹のピンチを察して様子を見に来てくれたとか。「いい子で洗われてるか？」と声をかけるように、うゆちゃんにお顔を近づけるまうくん。

またどこかに行っていたジャム太くんも戻ってきて、その後はまうくんもジャム太くんもお風呂場のそばを離れなかったそう。どうやらうゆちゃんのシャンプーが終わるまで見守ってくれるようです。2匹の愛と優しさが嬉しいですね。

兄妹の絆にほっこり

まうくんとジャム太くんがそばにいてくれると心強いですが、うゆちゃんはまだ不安を感じている様子だったとか。そんなうゆちゃんを放っておけず、「頑張れ」と伝えるように再びお顔を近づけるまうくん。

するとシャンプー中もずっと立ちっぱなしで体を強張らせていたうゆちゃんが、「わかった。いい子で頑張る」とばかりにお座りし、おとなしくお湯に浸かり始めたといいます。そしてまうくんのおかげで気持ちが落ち着いたのか、最後までいい子でシャンプーを頑張ってくれたそうです。

飼い主さんはまうくんの偉大さを感じると同時に、「良い兄妹だな」と2匹の関係にほっこりしたとのこと。今後もうゆちゃんのシャンプーの時は、まうくんとジャム太くんが見守り隊＆応援団として大活躍してくれそうですね！

この投稿には「まう君もジャム太くんも優しい」「皆に見守られて心強いですね」「さすがお兄ちゃん。頼りになるね！」「うゆちゃんも頑張りましたね！」「兄弟で助け合ってる姿にキュンキュンしますね」といったコメントが寄せられ、兄妹の絆や優しさを感じられる光景が多くの人の心を温めてくれることとなりました。

まうくん＆うゆちゃん＆ジャム太くんの可愛い姿や心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「まううゆHOUSE」をチェックしてくださいね。

