豆柴と赤ちゃんの心温まるエピソードが反響を呼んでいます。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんと『目を合わせられなかった犬』…素敵すぎる『現在の光景』】

赤ちゃんが苦手な豆柴さん

TikTokアカウント「_00229」の投稿主さんの家には、可愛い豆柴さんが暮らしています。今回紹介したのは、ご家族に赤ちゃんが産まれたときの豆柴さんの様子です。豆柴さんは、初めて見る赤ちゃんを怖がっていたといいます。最初のころは、赤ちゃんと目も合わせられなかったとか…。

しかし、1ヶ月たつと、豆柴さんの行動に変化が見られました。寝ている赤ちゃんの近くに行き、様子を観察するようになったのです。次第に、赤ちゃんは小さくて守るべき存在ということに気が付き始めたようです。2ヶ月たったころには、近くで一緒に寝ることが出来るくらい心を開いたといいます。

少しずつ距離が縮まって…

一方、赤ちゃんも豆柴さんに興味津々でした。豆柴さんにちょっかいを出すこともありましたが、豆柴さんはじっと赤ちゃんの遊びに付き合っていたといいます。元々の優しい性格は、赤ちゃんのお世話をするのにぴったりだったのです。

気が付くと、豆柴さんは自分から進んで赤ちゃんに添い寝するようになりました。静かに見守る姿は、まるでお母さんのよう。その光景に、ご家族も大変癒されたことでしょう。

現在の2人は、片時も離れないほど仲睦まじい関係に！少しずつ築かれていった2人の絆に、心が温かくなる物語なのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「くっ付いて寝てるの素敵」「優秀なボディガードですね！」「頼もしい子守りですね」など沢山の反響がありました。

お散歩を楽しめるように♪

そしてさらに時はたち、赤ちゃんはひとりで立ち歩けるほど成長。すると、豆柴さんのリードを持ってお散歩の真似っ子をするようになったそうです。

しかし、豆柴さんはリードを引く人にこだわりがあるよう…。赤ちゃんがリードを持つと、置物になったように身動きひとつしなくなってしまうといいます。

優しさ溢れる2人なら、一緒にお散歩を楽しめるようになる日も近いことでしょう！

