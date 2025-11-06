プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」事務局は５日、１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の追加対戦カードを発表した。

マリーゴールドを退団し、今月２日の「みちのくプロレス」岩手県営体育館大会でみちのくプロレスへの入団が発表されたＭＩＲＡＩが参戦し、ガンバレ☆プロレスのＹｕｕＲＩと対戦する。

ＭＩＲＡＩはみちのく入団後、初の試合となる。自身の公式「Ｘ」で「こんな形でＳａｒｅｅｅ選手とまた繋がるとは…！！」とポストし「ＹｕｕＲＩ選手、はじめまして。自分達のプロレス道を振り返ってみると…似てるもの、感じてます。真正面から、お互いの魂ぶつけ合いましょう。ＭＩＲＡＩは、やられても立ち上がる。陸奥魂込めて、闘います！！」と決意をつづっていた。

◆１１・１０新宿対戦カード

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず ｖｓ なつぽい、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、ボジラ ｖｓ ＶＥＮＹ、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

ＭＩＲＡＩ ｖｓ ＹｕｕＲＩ

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 八神蘭奈、鉄アキラ

▼１０分１本勝負

岡優里佳 ｖｓ 望天セレネ