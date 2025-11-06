ミニストップ、値段はそのまま全20品を増量/Xフライドポテト1.5倍やウインナー2本のホットドッグ、おにぎりの中具50%増量など

ミニストップは、『ミニストップがデカストップに!?』と題して、11月4日から順次、値段はそのままに増量した商品を発売している。

通常の1.5倍量のXフライドポテトや、ウインナーを2本入れたホットドッグ(ダブルウインナー)を販売するほか、対象のおにぎり･唐揚弁当･納豆巻･海鮮丼･焼きそば･コールスローなどが50%増量、対象のサンドイッチ1層増、対象の菓子パン･ダブルクリームシューが30%増量など、全20品の増量商品を取りそろえる。

〈ホットスナック 増量対象商品〉

◆Xフライドポテト1.5倍

期間:11月7日〜11月13日

税込価格:321.84円

※トマトケチャップ(税込価格:20.52円)は別売り。

Xフライドポテト1.5倍 販促物

◆ホットドッグ(ダブルウインナー)

期間:11月14日〜11月20日

税込価格:214.92円

ホットドッグ(ダブルウインナー)販促物

◆ホットドッグ(ダブルウインナー)Xポテトセット

期間:11月14日〜11月20日

税込価格:486.00円

※いずれも全国のミニストップで販売する。

〈麺･マヨネーズ50%増量の焼そば・中具量50%増のおにぎりも〉

◆ソース焼そば(マヨネーズ付)

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:399.60円

セール内容:麵･マヨネーズ50%増量

ソース焼きそば(マヨネーズ付)単品POP

◆唐揚弁当

期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:645.84円

セール内容:総重量50%増量

唐揚弁当単品POP

◆デミソース仕立てのミートソース

期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:464.40円

セール内容:麺&ソース20%増量

デミソース仕立てのミートソース単品POP

◆手巻おにぎり 辛子明太子

◆手巻おにぎり 紅鮭

◆手巻おにぎり 炙りたらこ(大麦入り)

期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)

税込価格:192.24円

セール内容:中具量50%増量

手巻おにぎり 紅鮭単品POP

◆手巻寿司 納豆巻

期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)

税込価格:170.64円

セール内容:中具量50%増量

手巻寿司 納豆巻単品POP

◆味わい海鮮丼

期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)

税込価格:645.84円

セール内容:総重量50%増量

味わい海鮮丼単品POP

◆コールスローサラダ

期間:11月4日〜11月17日(店舗納品分)

税込価格:181.44円

セール内容:内容量50%増量

コールスロー単品POP

※いずれも全国のミニストップで販売する。

〈サンドイッチは1層増量〉

◆3種のミックスサンド

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:321.84円

セール内容:ツナサンド1層増

3種のミックスサンド単品POP

◆香ばしい照焼きチキンとたまごサンド

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:386.64円

セール内容:チキンサラダサンド1層増

香ばしい照焼きチキンとたまごサンド単品POP

◆ツナたまごサンド

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:278.64円

セール内容:たまごサンド1層増

ツナたまごサンド単品POP

※いずれも全国のミニストップで販売する。

〈対象の菓子パン･ダブルクリームシューは30%増量〉

◆ダブルクリームシュー

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:108.00円

セール内容:総重量30%増量

ダブルクリームシュー単品POP

◆バターメロンパン

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:149.04円

セール内容:総重量30%増量

バターメロンパン単品POP

◆毎日食べたいカレーパン

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:108.00円

セール内容:総重量30%増量

毎日食べたいカレーパン単品POP

◆ハムとチーズのパン(カマンベール風味)

期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:127.44円

セール内容:総重量30%増量

ハムとチーズのパン(カマンベール風味)単品POP

※いずれも全国のミニストップで販売する。

〈一部地域限定の増量商品も〉

◆ひきわり納豆細巻12巻

期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:375.84円

セール内容:納豆細巻 50%増量

販売地区:東北･関東･東海･九州

ひきわり納豆細巻12巻単品POP

◆国産大豆の納豆細巻12巻

期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:375.84円

セール内容:納豆細巻 50%増量

販売地区:近畿･四国

国産大豆の納豆細巻12巻単品POP

◆5品目の彩り中華春雨サラダ

期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:235.44円

セール内容:内容量50%増量

販売地区:関東･東海･近畿･四国･九州

5品目の彩り中華春雨サラダ単品POP

◆彩り中華春雨サラダ

期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)

税込価格:213.84円

セール内容:内容量50%増量

販売地区:東北

彩り中華春雨サラダ単品POP

■ミニストップ 増量フェア 公式サイト