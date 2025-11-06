ミニストップ、値段はそのまま全20品を増量/Xフライドポテト1.5倍やウインナー2本のホットドッグ、おにぎりの中具50%増量など
ミニストップは、『ミニストップがデカストップに!?』と題して、11月4日から順次、値段はそのままに増量した商品を発売している。
通常の1.5倍量のXフライドポテトや、ウインナーを2本入れたホットドッグ(ダブルウインナー)を販売するほか、対象のおにぎり･唐揚弁当･納豆巻･海鮮丼･焼きそば･コールスローなどが50%増量、対象のサンドイッチ1層増、対象の菓子パン･ダブルクリームシューが30%増量など、全20品の増量商品を取りそろえる。
◆Xフライドポテト1.5倍
期間:11月7日〜11月13日
税込価格:321.84円
※トマトケチャップ(税込価格:20.52円)は別売り。
Xフライドポテト1.5倍 販促物
◆ホットドッグ(ダブルウインナー)
期間:11月14日〜11月20日
税込価格:214.92円
ホットドッグ(ダブルウインナー)販促物
◆ホットドッグ(ダブルウインナー)Xポテトセット
期間:11月14日〜11月20日
税込価格:486.00円
※いずれも全国のミニストップで販売する。〈麺･マヨネーズ50%増量の焼そば・中具量50%増のおにぎりも〉
◆ソース焼そば(マヨネーズ付)
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:399.60円
セール内容:麵･マヨネーズ50%増量
ソース焼きそば(マヨネーズ付)単品POP
◆唐揚弁当
期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:645.84円
セール内容:総重量50%増量
唐揚弁当単品POP
◆デミソース仕立てのミートソース
期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:464.40円
セール内容:麺&ソース20%増量
デミソース仕立てのミートソース単品POP
◆手巻おにぎり 辛子明太子
◆手巻おにぎり 紅鮭
◆手巻おにぎり 炙りたらこ(大麦入り)
期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)
税込価格:192.24円
セール内容:中具量50%増量
手巻おにぎり 紅鮭単品POP
◆手巻寿司 納豆巻
期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)
税込価格:170.64円
セール内容:中具量50%増量
手巻寿司 納豆巻単品POP
◆味わい海鮮丼
期間:11月4日〜11月10日(店舗納品分)
税込価格:645.84円
セール内容:総重量50%増量
味わい海鮮丼単品POP
◆コールスローサラダ
期間:11月4日〜11月17日(店舗納品分)
税込価格:181.44円
セール内容:内容量50%増量
コールスロー単品POP
※いずれも全国のミニストップで販売する。〈サンドイッチは1層増量〉
◆3種のミックスサンド
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:321.84円
セール内容:ツナサンド1層増
3種のミックスサンド単品POP
◆香ばしい照焼きチキンとたまごサンド
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:386.64円
セール内容:チキンサラダサンド1層増
香ばしい照焼きチキンとたまごサンド単品POP
◆ツナたまごサンド
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:278.64円
セール内容:たまごサンド1層増
ツナたまごサンド単品POP
※いずれも全国のミニストップで販売する。〈対象の菓子パン･ダブルクリームシューは30%増量〉
◆ダブルクリームシュー
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:108.00円
セール内容:総重量30%増量
ダブルクリームシュー単品POP
◆バターメロンパン
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:149.04円
セール内容:総重量30%増量
バターメロンパン単品POP
◆毎日食べたいカレーパン
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:108.00円
セール内容:総重量30%増量
毎日食べたいカレーパン単品POP
◆ハムとチーズのパン(カマンベール風味)
期間:11月4日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:127.44円
セール内容:総重量30%増量
ハムとチーズのパン(カマンベール風味)単品POP
※いずれも全国のミニストップで販売する。〈一部地域限定の増量商品も〉
◆ひきわり納豆細巻12巻
期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:375.84円
セール内容:納豆細巻 50%増量
販売地区:東北･関東･東海･九州
ひきわり納豆細巻12巻単品POP
◆国産大豆の納豆細巻12巻
期間:11月11日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:375.84円
セール内容:納豆細巻 50%増量
販売地区:近畿･四国
国産大豆の納豆細巻12巻単品POP
◆5品目の彩り中華春雨サラダ
期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:235.44円
セール内容:内容量50%増量
販売地区:関東･東海･近畿･四国･九州
5品目の彩り中華春雨サラダ単品POP
◆彩り中華春雨サラダ
期間:11月18日〜11月24日(店舗納品分)
税込価格:213.84円
セール内容:内容量50%増量
販売地区:東北
彩り中華春雨サラダ単品POP