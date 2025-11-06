BYDのハイブリッドSUV日本登場

BYDオート・ジャパンは、『ジャパンモビリティショー2025』にて、プラグインハイブリッドモデルの『BYDシーライオン6』を日本初公開した。

シーライオン6はBYD独自の高効率PHEVシステム『DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）』を搭載した『スーパーハイブリッドSUV』と同社が位置付けるモデルとなる。



2025年12月1日より日本発売となる、BYDのPHEV『シーライオン6』。 BYD

日常での移動は電気のみで行い、長距離ドライブではエンジンを併用することで、充電インフラを気にすることなく幅広いシーンでの使用が可能となっており、BYDが日本で展開する4車種のEVに続く新たな選択肢として登場した。

シーライオン6の正式発表は2025年12月1日を予定しており、発表に先立ち11月1日から11月30日まで、全国のBYD正規ディーラーで先行予約の受付が行われている。

なお、先行予約キャンペーンとして、受付期間中に予約申し込みを行い、指定の条件を満たした顧客には、3kW充電器やETC車載器、ドライブレコーダー、フロアマットなどから選べる、総額30万円相当のアクセサリーがプレゼントされる。