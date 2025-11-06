ワールドシリーズ第4戦に先発、大谷翔平と投げ合い勝利投手となったブルージェイズの右腕シェーン・ビーバー（30）が残留を決断した。同球団との1600万ドル（約24.6億円）のプレーヤーオプションを行使し、FAとなる権利を放棄したと、球団が5日に発表している。

2020年のア・リーグサイ・ヤング賞受賞者であるビーバーは、昨オフにガーディアンズと2年総額2600万ドル（約40億円）の契約を結んだ。当時は右肘の手術からのリハビリ中だったが、マイナーでのリハビリ登板を経てメジャー復帰を目前に控えていた7月、ガーディアンズはビーバーを有望株との交換でブルージェイズにトレードした。

ビーバーはブルージェイズでレギュラーシーズン7試合に先発し、防御率3.57を記録。その後ポストシーズンで5試合に登板し、18.2イニングを投げ、2勝1敗、防御率3.86。ワールドシリーズ第4戦は先発して6回途中まで4安打1失点の好投、ただし第7戦はリリーフ登板で延長11回にウィル・スミスにソロ本塁打を打たれ負け投手になっている。

キャリア通算では、141先発で66勝34敗、防御率3.24、995奪三振。オールスター選出2回。2020年の短縮シーズンでは、8勝1敗、防御率1.63（リーグ最少）、122奪三振（ア・リーグ最多）を記録し、投票2位の前田健太を破ってサイ・ヤング賞に輝いている。