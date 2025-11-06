【アピュー】大人気リップオイルが限定復刻♡3種の香りでうるツヤ唇に

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」の大人気アイテム「ハニー＆ミルク リップオイル」が、2025年11月5日（水）より全国のPPIHグループ店舗に数量限定で登場します♡累計販売数535万個を突破した名品が、さらに使いやすい「ライト」タイプを加えてパワーアップ。乾燥が気になる季節にぴったりの3種の香りと仕上がりで、うるおいあふれるツヤ唇を叶えます。

アピュー のリップオイルが限定復刻

「アピュー ハニー＆ミルク リップオイル」は、はちみつ²とミルク由来エキス³を配合した高保湿処方で、なめらかなツヤを長時間キープ。リップベースやトップコート、リップマスクとしても使える万能アイテムです。

今回は、従来のしっとりタイプに加えて、軽いつけ心地の「ライト」タイプが新登場。やさしいピーチと爽やかなミントの香りがラインアップし、気分に合わせて選べます♪

ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

3種類から選べる香りと質感♡

ラインアップは全3種。

ハニー＆ミルク リップオイル：とろけるような濃密保湿タイプ。ほんのり甘い香りでしっとり唇へ。

ライト（ピーチ）：軽やかなテクスチャーでベタつかず、ふんわりピンクに色づく華やかな印象。

ライト（ミント）：メントール入りでプランピング効果も。すっきりとした清涼感が魅力です。

価格は各1,100円（税込）。どのタイプも使うたびに唇が柔らかく整い、乾燥知らずのツヤリップを叶えます。

リップケアもメイクもこれ1本で完結！

なめらかに密着するオイルが唇を包み込み、長時間うるおいをキープ。塗るだけでツヤと透明感をプラスして、リップメイクの仕上げにも最適です。

乾燥が気になる夜はたっぷり重ねてリップマスクとして使えば、翌朝ふっくら柔らかな唇に♡季節やシーンを問わず使える万能ケアアイテムです。

*²保湿成分：はちみつエキス

*³保湿成分：乳タンパクエキス

今だけの限定発売で手に入るツヤ唇を

この冬は、アピューの「ハニー＆ミルク リップオイル」で唇にうるおいとツヤをプラスしてみませんか？

軽やかなライトタイプや爽やかな香りで気分まで上向きに♪全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗で数量限定販売中です。

乾燥知らずのツヤリップを叶えるチャンスをお見逃しなく。