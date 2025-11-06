2024年にリリースされた楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」が社会現象となったヒップホップユニット「Creepy Nuts」のMC・R-指定さんの妻がインスタグラムを更新。リアルな育児の様子を投稿し、「わざとじゃないけど…やられますよね（笑）」「育児を楽しんでる様子が伝わってきて尊敬します」などと共感を集めている。



投稿したのは、元保育士でタレントの江藤菜摘さん。2022年12月にR-指定と結婚を発表。23年に第1子、24年に第2子を出産した。SNSで結婚を報告した際には「R-指定が結婚してたことを初めて知った」「めっちゃファンやったんでビックリ」「ヒップホップドリームってやつ！」と驚きと祝福の声が寄せられていた。



江藤さんはインスタグラムで育児の様子を定期的に投稿しており、10月末には「これが我が家の日常のリアル」とし、11カ月の娘をおんぶ、2歳息子を抱っこする写真をアップ。「毎日バタバタで大変だけど、こんな日常もきっと一瞬で過ぎ去って懐かしいなぁ、と思う日が来るんだよね、いつかは」「毎日たくさんの愛を子どもたちから受け取っています」と忙しい中でも愛情あふれる思いを綴った。



また、今月には息子がうれしそうに笑いながら、江藤さんの髪をぐちゃぐちゃにしてメガネまで外す動画も投稿。江藤さんは「全てを諦めた時 笑。痛くてほんとムカつく。けど可愛い」とした。



この投稿に「ママ大好きが伝わってきますね♡♡」「やめて〜って言ってもそれが楽しくてやめてくれないんですよね」などのコメントが寄せられた。