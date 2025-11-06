核をめぐり、ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領の対立がエスカレートしています。プーチン大統領は核実験開始に向け、提案を起草するよう関係機関に指示しました。

【映像】会議の様子

プーチン大統領は5日、トランプ大統領が10月30日、核兵器実験を始めるよう指示したと発言したことに対し「適切かつ十分な報復措置を講じなければならない」と述べ、外務省、国防省、情報機関に対し、核実験を開始する可能性について調整し提案するよう求めました。

当初、クレムリンは、安全保障会議の議題は「輸送の安全」についてだと発表していました。

会議では、ボロジン下院議長がプーチン大統領の冒頭発言を遮り、アメリカの核実験再開への対応について質問しました。プーチン大統領は「深刻な問題だ」として出席者に意見を述べるよう促しました。

ベロウソフ国防相は「本格的な核実験の準備に直ちに取りかかることが賢明だ」などと発言しました。

こうした発言を受け、プーチン大統領は核実験の準備に向けた調整をし、提案するよう指示しました。

ロシアの独立系メディアは、出席者の発言も事前に準備されたものであり、綿密に練られたトランプ大統領へのメッセージだろうと指摘しています。（ANNニュース）