今日6日(木)午前3時に発生した台風26号。今後も発達しながら西よりに進み、10日(月)にはフィリピンの東で「非常に強い台風」に発達する予想。その後の進路はまだわかりませんが、沖縄など日本に影響が出る可能性もあり、今後の情報にご注意ください。

台風が2つ発生中

今日6日(木)午前3時には台風26号が発生し、午前6時現在、2つの台風が発生中です。



強い台風25号は、午前6時現在、南シナ海を1時間に約35キロの速さで西北西に進んでます。明日7日(金)はベトナムに上陸し、8日(土)には熱帯低気圧に変わる予想です。日本への直接的な影響はないでしょう。

台風26号 発達しながらフィリピンの東へ

台風26号は、6日(木)午前6時現在、マリアナ諸島を1時間に約20キロの速さで北北西に進んでます。今後は発達しながらマリアナ諸島からフィリピンの東へ進み、9日(日)午前3時には「強い」勢力に発達。10日(月)午前3時には「非常に強い」勢力にまで発達する予想です。11日(火)は南シナ海へ進むでしょう。



その後の台風の進路はまだ分かりませんが、日本や海外の予測モデルでは沖縄付近まで北上したあと、本州の南へ進むと予測するものもあります。台風が接近しなくても、海ではうねりをが届いて急に高波が打ち寄せることがあります。最新の台風情報を確認してください。