本日の予定【経済指標】
【豪州】
貿易収支（9月）09:30
予想 38.5億豪ドル 前回 18.25億豪ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（9月）16:00
予想 2.9% 前回 -4.3%（前月比)
予想 0.2% 前回 -3.9%（前年比)
ユーロ圏小売売上高（9月）19:00
予想 N/A 前回 0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.0%（前年比)
【スイス】
雇用統計（10月）17:00
予想 3.0% 前回 2.8%（失業率（季調前）)
予想 3.1% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【英国】
英中銀政策金利（11月）21:00
予想 4.0% 前回 4.0%（英中銀政策金利)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（10月）21:30
予想 N/A 前回 -25.8%（前年比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00
予想 N/A 前回 59.8（Ivey購買部協会指数)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（11月）7日04:00
予想 7.25% 前回 7.5%（オーバーナイト・レート)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
