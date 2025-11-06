【豪州】
貿易収支（9月）09:30
予想　38.5億豪ドル　前回　18.25億豪ドル（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（9月）16:00　
予想　2.9%　前回　-4.3%（前月比)　
予想　0.2%　前回　-3.9%（前年比)

ユーロ圏小売売上高（9月）19:00　
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.0%（前年比)

【スイス】
雇用統計（10月）17:00
予想　3.0%　前回　2.8%（失業率（季調前）)　
予想　3.1%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【英国】
英中銀政策金利（11月）21:00
予想　4.0%　前回　4.0%（英中銀政策金利)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（10月）21:30
予想　N/A　前回　-25.8%（前年比)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00
予想　N/A　前回　59.8（Ivey購買部協会指数)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（11月）7日04:00
予想　7.25%　前回　7.5%（オーバーナイト・レート)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります