8:30　日本実質賃金（9月）
17:00　コッハー・オーストリア中銀総裁、オーストリアEU加盟30周年記念イベント出席
シュナーベルECB理事、ウィリアムズNY連銀総裁、ECB金融市場会議出席
17:30　デギンドスECB副総裁、会議「ユーロ圏の政策課題」出席
20:45　ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
21:00　英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）
21:30　ベイリー英中銀総裁、記者会見
ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席
23:00　英DMPインフレ調査（10月）
ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席
7日1:00　ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）
バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）
2:00　ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）
3:30　レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席
5:30　ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）
6:30　ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）
7:30　ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

テスラ年次株主総会
トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待
国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）

米主要企業決算
テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります