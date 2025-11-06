8:30 日本実質賃金（9月）

17:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、オーストリアEU加盟30周年記念イベント出席

シュナーベルECB理事、ウィリアムズNY連銀総裁、ECB金融市場会議出席

17:30 デギンドスECB副総裁、会議「ユーロ圏の政策課題」出席

20:45 ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

21:00 英中銀政策金利、最新経済予測、議事録（スーパーサーズデー）

21:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見

ナーゲル独連銀総裁、世界経済会議出席

23:00 英DMPインフレ調査（10月）

ナーゲル独連銀総裁、金融安定会議出席

7日1:00 ウィリアムズNY連銀総裁、金融安定会議出席（質疑応答あり）

バーFRB理事、セントルイス連銀主催イベント出席（質疑応答あり）

2:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、講演（質疑応答あり）

3:30 レーンECBチーフエコノミスト、IMF国際経済会議出席

5:30 ウォラーFRB理事、カナダ中銀主催経済会議出席（質疑応答あり）

6:30 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、講演（質疑応答なし）

7:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）



テスラ年次株主総会

トランプ米大統領、共和党上院議員全員を朝食会に招待

国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）（ブラジル、21日まで）



米主要企業決算

テイクツーインタラクティブソフトウエア、マイクロチップ、エアビーアンドビー



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

