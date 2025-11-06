ブルズ、最大24点差を覆しシクサーズに勝利…ブーチェビッチ「粘り強さを示した」

11月5日（現地時間4日、日付は以下同）、シカゴ・ブルズはホームでフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦。この試合までの戦績をともに5勝1敗としてきた好調なチーム同士の対決は、終始シクサーズのリードを許していたブルズが試合終了間際に逆転し、113－111で勝利するという劇的な試合結果となった。

最大24点のリードを奪われていたブルズだったが、第4クォーター終了間際にジョシュ・ギディーのパスを受けたニコラ・ブーチェビッチが勝ち越しの3ポイントを沈めた。この試合で19得点10リバウンドを記録したブーチェビッチは、試合後に次のように語っている。

「20点以上のビハインドから逆転して勝つのは大きい。特に、今シーズン好調なフィリー（シクサーズ）のようなチームが相手ならなおさらだね。僕たちの粘り強さや信念、そしてチームの団結力を示したんじゃないかな」

ギディーは29得点15リバウンド12アシストを記録し、2試合連続でトリプルダブルを達成。この記録は、ブルズの選手としてはマイケル・ジョーダン以来の快挙となった。ギディーのコメントは次の通り。

「今夜は、僕がこれまで経験した試合の中で最高の勝利の1つだと思う。第3クォーターの序盤にあれほどの大差で負けていたのに、あそこから粘り強く戦って抜け出したのは素晴らしいことだよ」

この勝利で今シーズンの戦績を6勝1敗としたブルズは、プレーオフ進出を果たした2021-22シーズン以来となる好スタートを記録。シクサーズに加え、ニューヨーク・ニックス、アトランタ・ホークス、オーランド・マジック、デトロイト・ピストンズといったイースタン・カンファレンスのチームに白星を挙げていることからも、今シーズンのブルズに対する期待が高まっている。

ブーチェビッチは逆転勝利を喜ぶ一方で、「この勢いを維持するにはもっと精度を高める必要がある」と自戒した。特にシクサーズに45点を許した第1クォーターのディフェンスは「本当にひどいバスケットをしていた」と述べ、次のように続けている。

「20点差つけられてから目を覚ましてようやくプレーを始めるようでは、いいチームにはなれない。これを理解するのが大事だと思う。最初からもっと良いプレーをしないといけない。この試合は、僕たちが“本来のプレー”をした時にどんなチームになれるかを示す良い例だったと思う。この試合から学んで、48分間ずっとこのレベルでプレーし続けることが大切なんだ」

シクサーズは次戦、8日に敵地でミルウォーキー・バックスと対戦する。