本日11月6日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになりますin東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」。VIPチャレンジャーは、パリ五輪レスリング女子金メダリスト・鏡優翔とあのちゃん。

ゴチバトルの舞台は開業25周年、ディズニーアンバサダー®︎ホテル内の「エンパイア・グリル」。世界各国の食文化が融合したカリフォルニアスタイルのグリル料理が楽しめる。そしてほとんどの料理のどこかにミッキーマウスのモチーフが！これには鏡も日頃の練習を忘れて「ワクワクする」と大興奮。

食事中にそれぞれの東京ディズニーリゾートの思い出を聞くと、鏡は3月に大好きなスリル系を楽しんだそう。せいやが「レスリングに比べたら怖くないですか？」と聞くと「ドンと来い！」と返す。小芝風花は友人たちと、あるキャラクターで衣装を揃えて楽しみ、白石麻衣は誕生日に東京ディズニーシー®︎の「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドシャトーに宿泊したという。各々のプライベートなディズニー体験の写真を公開し大盛り上がり。

鏡の好きな言葉は「カワイイ」。ネイルやメイクなどそのこだわりの一部を披露。普段見ることのない一面にあのちゃんも「キュンキュンしちゃう」。だが、意外な男性のタイプには全員が興味津々。ゴチメンバーのなかでその条件に合う人物がまさかのアノ人ということで一同騒然となる。

現在カプセルトイにはまっているあのちゃん。仕事の合間に買いに行くというが、その時間と金額にはせいやも衝撃！趣味のシール集めが高じたシール手帳も公開。「誰も交換してくれない」というが、どういうことなのか？

今年のゴチも残り4戦となる今回、設定金額は25,000円。自腹額は8人で20万円前後となるため、この一戦でゴチメンバーの命運が分かれるといっても過言ではない。そんな中、結果発表ではまさかの奇跡が⁉ 鏡は「1が好きなので1位しか狙っていない」と自信満々。一方、あのちゃんは「割り勘にしましょう」と弱気に。後がない小芝と白石は「手汗かいてきた」「払われへん！」とド緊張の面持ち。果たしてどんな結末を迎えるのか？