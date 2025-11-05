舘ひろしのデビュー50周年記念ポップアップが開催、ネイバーフッドなどとのコラボTシャツを発売

「ビームス カルチャート 高輪（BEAMS CULTUART TAKANAWA）」が、舘ひろしのデビュー50周年記念したポップアップショップ「HIROSHI TACHI 50th Anniversary Exhibition」を11月12日から24日まで開催する。

【画像をもっと見る】

同展は、1975年にロックバンド「クールス」のボーカルとしてデビューした舘ひろしの節目を記念した企画。会場では、写真家の長濱治や、キングレコード、石原音楽出版社が全面協力し、保管されていたアーカイヴ写真から厳選した写真を展示する。また、舘ひろし本人がセレクトし、直筆サインが入った、額装とシリアルナンバー入りの5種類の写真（8万8000円）を各50枚限定で販売する。

開催を記念して「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」「服部プロ（Hattori Pro.）、「ウェイプミュージック（WAYP MUSIC）」「浮遊少林響効（Ambient Shaolin Effect）」「トーキョー カルチャート by ビームス（TOKYO CULTUART by BEAMS）」の5ブランドとコラボレーションしたTシャツを発売。長濱治が撮影した舘をあしらったTシャツなどをラインナップする。価格帯は7700円〜1万4300円。