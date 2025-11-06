

大車輪の活躍でドジャースの２連覇に貢献した山本由伸（左）と大谷翔平 photo by Getty Images





記録と記憶に残る2025年のワールドシリーズ。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平と山本由伸は、世界のスポーツ界に携わる多くの人々に、野球の魅力を再発見させてくれた。

【大谷にとって"限界"とは、挑むための基準でしかない】

ナ・リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズをスイープしたあと、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はこう言い放った。

「シーズン前は（金満球団の）ドジャースが野球を壊すって言われた。でも、あと4勝して本当に壊してやろうぜ！」

その挑発にも似た言葉の裏には、プレッシャーを力に変える覚悟があった。ドジャースで最高額の契約を結んでいるのは、言うまでもなく年俸７億ドル（約105億円）の男・大谷翔平、そして３億2500万ドル（約48億7500万円）の右腕・山本由伸である。確かにドジャースは「戦力均衡」の理念を揺るがす存在かもしれない。だが、このふたりが見せたのは、金額では測れない「限界の向こう側」だった。

まずは大谷だ。彼はこれまで何度も常識を打ち破ってきたが、今回ばかりは「限界」という言葉が現実味を帯びていた。

今季、大谷は公式戦からポストシーズンにかけて175試合に出場し、打席数は810。投手としても18試合に先発し、計67回1/3を投げた。その肉体に、さらに過酷な試練が襲う。ワールドシリーズ第３戦が18回に及ぶ死闘となり、大谷は２本塁打を含む９度の出塁を果たしたが、終盤には脚を痙攣させていた。それでも翌日、わずか17時間後には第４戦の先発マウンドに立たなければならなかった。さらに第７戦でも、通常は中６日を守る彼が、中３日で先発した。それでも大谷は、いつものように淡々としていた。

延長18回の試合後、どれだけ眠れたのかと問われると、「（深夜）２時ぐらいにベッドには行きました。それなりに睡眠は取れましたし、昨日は長い試合でしたけど、なるべく寝られるようには努めました。それなりの体調でマウンドに行くことができました」と静かに語った。

若手ならともかく、31歳の身体には明らかに酷なスケジュールだった。加えて第４戦は、暑かった。どう対策したのかと聞かれると、「脱水症状気味ではあったので、睡眠時間もあまり取れないというか、短いなかでまた、攣るんじゃないかなと不安はありましたけど、幸いにも最後までそういうことはなかったので、よかったんじゃないかなと思います」と淡々と答えた。どんな極限の状況でも、言い訳をせず、感情を抑え、ただ試合のことだけを語る。

このワールドシリーズで、大谷は、野球というスポーツにおける"人間の限界とは何か"を静かに問いかけていた。2025年、打者としては、あのイチローの最多打席数（2001年の781打席）を超え、63本塁打、21盗塁、159得点をマークした。投手としても1086球を投げ、100マイル（160キロ）の剛速球を交えながら90個の三振を奪った。

そしてワールドシリーズでは、トロントとロサンゼルスという4000キロの距離を行き来しながら、18イニングを戦い抜いた。脚の痙攣に苦しみ、中３日で登板し、なおOPS（出塁率＋超打率）1.278は両軍トップ。野球の長い歴史を振り返っても、今年の大谷ほど自らの肉体を酷使した選手はいないのではないか。それでも、大谷は優勝決定後の取材にいつもどおり、冷静に答えた。

「本当にとんでもないゲームというか、そういう試合で先発できたことが光栄なことですし、結果としては悔しい思いはしたんですけど、最後まで全員であきらめずにすばらしい試合だったと思います」

疲労について問われても、彼の言葉にはいっさいの弱音がない。

「最後は、悔しい形で打たれてしまいましたけど、少しでも長く後ろにつながるようにという思いで、マウンドに立っていました。点を取られた後も、なんとか打線のひとりとして一生懸命プレーしようと思っていました」

彼にとって"限界"とは、挑むための基準でしかないのだ。

【カーショーの心を深く動かした山本の度胸】

その大谷に並ぶほどの覚悟を見せたのが、山本由伸だった。強力なブルージェイズ打線を相手に３試合で17回2/3を投げ、２失点、防御率1.02、そして３勝。数字だけ見ても文句なしのMVP級だ。そのうえで第７戦での連投は常識外で、彼にとっても未知の領域だった。

「ブルペンで（肩を）作り始めた時は、まだ投げられる確信はなかった。もちろん投げること自体はできますけど、この第7戦という試合で、絶対に落とせない責任もありますし、迷いもあった。でも（体が）温まっていくうちに『いけるぞ』というところまで持っていけたので、首脳陣に『いける』と言いました」

プロ入り以来、２日連続登板は初めて。だが山本は、平然としていた。

「限界を超えた感覚はないですね。チームも僕が"いける"と言わない限り、出さないと声をかけてくれたので、余裕を持って準備できました。落ち着いて、深呼吸して、いつもどおり試合に入りました」

そんな山本の姿を、メジャーの大先輩クレイトン・カーショーは深く、心を動かされながら見つめていた。

「ヤマ（山本）がやったことは、史上最も勇敢で度胸のある登板だった。彼はシーズン中ずっと週1登板のリズムに慣れていたのに、自ら『投げる』と言って、しかも１イニングではなく、２回2/3を投げた。彼のチームメートでいられたことを誇りに思う。みんな『ドジャースはカネを使っている、だから勝って当然』と言うけれど、人格や覚悟は、カネでは買えないんだ」

「野球を壊している」と批判された2025年のドジャースだが、実際にはその逆だった。彼らは野球というゲームの価値を、むしろ高めてみせた。

３月、日本で幕を開けたシーズンが、11月のカナダで閉じる----。その間、ドジャー・スタジアムの観客動員は400万人を突破し、ポストシーズンではアメリカ、カナダ、そして日本のファンが同じ瞬間に息を呑んだ。

NBAニューヨーク・ニックスのジョーダン・クラークソンは「今まで見たなかで最高のワールドシリーズ」とSNSに投稿し、テニス界の伝説でありドジャースのマイノリティオーナーでもあるビリー・ジーン・キングは「これまで見た中で最もすばらしい野球の試合」と称賛。NFLの元スター選手、J.J.ワットも「第7戦の狂気ぶりは脚本でも書けない。シリーズ全体を通して、起こったことすべてが信じられない」と興奮を伝えた。

多くの人々が、このドジャース対ブルージェイズのシリーズを見て、野球の魅力を再発見した。それは、金額でも戦力でも測れない、プレーそのものの力----。大谷と山本が見せた闘いは、野球というスポーツがいまだに"心を震わせるもの"であることを、世界に証明したのである。