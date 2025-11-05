ZARA　“実用性とラグジュアリー”を兼ね備えたラインから新作登場

「ザラ（ZARA）」が、ミリタリーウェア・ユニフォームにインスパイアされたライン「ZARA SRPLS」の2025年秋冬コレクションを発表した。第1弾を11月6日に、第2弾を11月13日に心斎橋店およびオンラインストアで販売する。

ウィメンズコレクションは、汎用性と着心地を追求したアイテムをラインナップ。 フィールドコートやトレンチの系譜を受け継ぐアウターは、アームやチェストにゆとりを持たせたカッティングで軽やかな動きを叶え、スカートやトラウザーは、ブーツに自然に沿いながらしなやかに動くように設計。コンパクトなニットやハリのあるポプリン素材がシルエットを引き立てるように、厳選した素材を取り入れている。また、細身のスカートに長く美しい落ち感のコートを合わせるスタイルや、光沢感と構造が存在感を際立たせるボンバージャケットのピースといった、日中の装いとナイトシーンをシームレスにつなぐようなスタイルも登場する。価格帯は4390〜5万9990円。

メンズコレクションは、ミッドセンチュリー期のアイビーリーグスタイルと、1950年代中期のプロポーションをモダンに再構築。フィールドジャケットやフライトジャケットの構造を簡素化したアウター、テクスチャーが際立つニット、トラウザー、ブーツといったノーマルなユニフォームが揃う。価格帯は3990〜5万7990円。

そのほかキッズコレクションも大人のコレクションと同様に、動きやすく、快適さを備えたアイテムを展開。同コレクションを象徴するフィールドシェルジャケットは、軽量でありながら高い保護性を備え、暖かさを保つ。ジェンダーレスに遊び心のあるスタイルを叶える。価格帯は3290〜1万9990円。

