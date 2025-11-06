2026年３月に６回目となるワールドベースボールクラシック（WBC）が開催される。そのWBCを想定して、辻発彦さんには「侍ジャパン」を選んでもらい、さらに打順も組んでもらった。西武で６年間監督を務め、リーグ優勝も経験している辻さんが選んだメンバーには、今シーズンケガから復帰したあのふたりや、外せないメジャーリーガーの名前も（聞き手・上重聡さん）。

【ピッチャーはあえてメジャーリーガーなし】

上重聡（以下、上重）来年の３月にWBCが行なわれます。そこで、辻さんが選ぶ侍ジャパンを教えてください。難しいお題ですが、よろしくお願いします。

辻発彦（以下、辻）苦しいですね（笑）。

上重 では、ピッチャーの先発からお願いします。

辻 ピッチャーは、メジャーで頑張っている選手は絶対に必要だと思います。今永昇太選手もいいし、菊池雄星選手もいいですよね。

上重 山本由伸選手もいますね。

辻 そうだ！ 山本選手もいるんだ。でも、あえて僕が見てみたいのは西武の今井達也選手です。もちろん1枚じゃ戦えないですから、メジャーリーガーたちは必要なんですけど、今井選手の先発を見てみたい。

上重 各国の最強打線VS今井達也を見たいということですね。

辻 そうです。これはみなさん納得じゃないでしょうか。

上重 そう思います。中継ぎはいかがでしょうか？

辻 短いイニングでいけると考えたら、日本ハムの伊藤大海選手。彼はどこでもいけるピッチャーですよね。今年はコントロールもいいですし、すごいなと思いました。

上重 確かにショートイニングもできますし、ちょっと長めに投げて対応もできると考えるとベンチに置いておきたいピッチャーですね。

辻 間違いないと思います。

上重 抑えはいかがでしょうか。

辻 今年すごいなと思ったのは、松山晋也選手（中日）。ベルーナドームで初めて見ましたけど、三振が取れる。WBCはバリバリのシーズン中と違って、他国の選手もあれだけのまっすぐと、あのフォークを投げられたらなかなか打てないんじゃないか。

上重 あえてメジャーリーガーではなくて、日本のプロ野球にいる３人を入れたところに、辻さんの思いを感じます。続いてキャッチャーをお願いします

辻 前回は中村悠平選手（ヤクルト）とか、ベテランがいい味を出してくれたじゃないですか。そういう選手も必要なんでしょうけど、去年のプレミア12を経験した坂倉将吾選手（広島）は、侍ジャパンに馴染んでいるキャッチャーかなと思うんです。

上重 バッティングもいいですしね。

辻 キャッチャーはひとりしか選べないんですよね......。若月健矢選手（オリックス）もベンチに入れておきたいですけど、坂倉選手かな。経験があると考えるとね。

【内野手には、ケガから復帰のあのふたり】

上重 では、ファーストにいきましょう。

辻 ファーストとサードは岡本和真選手（巨人）と村上宗隆選手（ヤクルト）。

上重 今シーズン、ふたりともケガがありましたけど戻ってきてから活躍しました。

辻 村上選手なんてすごいじゃないですか。

上重 今シーズン本塁打を22本打ちました。ファースト、サードのどちらに入れますか？

辻 岡本選手がファーストで、村上選手がサード。ちょっと目をつぶりましょうか、サードの守備は（笑）。

上重 セカンドはいかがでしょうか。

辻 牧秀悟選手（横浜）を入れたい。バッティングの勝負強さもあるし、牧選手の存在は侍ジャパンに欠かせないと思います。吉川尚輝選手（巨人）も入ってもらいたい選手ではあるんですよ、セカンドでね。

上重 ポテンシャルは高いですからね。では、ショートをお願いします。

辻 ショート......誰にする（笑）？ 守備だったら源田壮亮選手（西武）で、どこでも守れるので必要になってくるでしょうけど、紅林弘太郎選手（オリックス）、村林一輝選手（東北楽天）もいいですよね。村林もどこでも守れる。いろんなことができることを考えると村林選手ですかね。

【外せないメジャーリーガーはDH】

上重 続いて外野手をお願いします。

辻 外野手にはメジャーリーガー。もう出たくてしょうがないでしょ、鈴木誠也選手（カブス）。センターには周東佑京選手（ソフトバンク）を入れて、最初から使いたい。バッティングもうまくなってきているし、当てれば（足が速く）全部セーフになっちゃうぐらいだから、相手は嫌だと思う。

上重 前回のWBCでは代走などで活躍しましたが、今回はスタメンでということですね。そうすると、左にあとひとりです。

辻 やっぱり近藤健介選手（ソフトバンク）じゃないかな。外せない選手。

上重 そうですね。国際試合であの勝負強さはほしいですよね。

辻 吉田正尚選手（レッドソックス）も本当は入れたいけど。

上重 DHもあります。

辻 DHはあの人しかいないでしょ、ドジャースの大谷翔平選手。

上重 このメンバーで辻さんらしさが出ている人選は、村林選手と周東選手、あとは日本球界で活躍している今井選手、伊藤選手、松山選手のピッチャー３人が入っているところですね。そして、このメンバーで打順を組んでいただきたいのですが......。

辻 無理だよ（笑）。

上重 ここは1番からではなく辻さん流で、まずは４番に誰を置くかというところから。

辻 ４番には、村上選手を入れますか。周東選手は１番に欲しい。村林選手はとりあえず9番に置いて、８番に坂倉選手。監督ならどうするんだろう、これ（笑）。

上重 大谷選手を決めますか？ 辻さんの考えだと２番か３番でしょうか。

辻 そうですね。大谷選手は２番に入れておこう。３番は鈴木選手。

上重 ４番に村上選手が続いて、５番はどうしますか？

辻 ５番は近藤選手かな。６番が岡本選手。７番を牧選手にしましょう。

上重 決まりましたね。１番周東、２番大谷、３番鈴木、４番村上、５番近藤、６番岡本、７番牧、８番坂倉、９番村林になりました。

辻 収まりは悪くないですよね。これでWBC連覇といきますか（笑）。

上重 いいメンバーですね。

辻 今回のWBCはさらに期待が大きいと思うんです。だから監督もすごくプレッシャーがかかると思う。大変なことだけど、勝負は何あるかわからないし、ファンの皆様にも温かい目で応援してもらいたいと思いますね。楽しみです。

【Profile】

辻発彦（つじ・はつひこ）／1958年10月24日、佐賀県出身。1983年にドラフト2位で西武ライオンズに入団。16年間の現役時代で複数のゴールデングラブ賞やベストナインを受賞。2017年より2022年まで6年間、埼玉西武ライオンズ監督を務めた。現在は野球解説者として活動している。

上重聡（かみしげ・さとし）／1980年５月２日生まれ、大阪府出身。PL学園時代にエースとして活躍。立教大では東京六大学リーグで史上ふたり目の完全試合を達成。卒業後の2003年にアナウンサーとして日本テレビに入社。2024年３月末をもって同社を退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。