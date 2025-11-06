日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54879.98円 ボリンジャーバンド3σ
52876.52円 ボリンジャーバンド2σ
51434.00円 5日移動平均
51200.00円 6日夜間取引終値
50873.06円 ボリンジャーバンド1σ
50645.00円 一目均衡表・転換線
50212.27円 5日日経平均株価現物終値
48869.60円 25日移動平均
48535.00円 一目均衡表・基準線
46866.14円 ボリンジャーバンド-1σ
44862.68円 ボリンジャーバンド2σ
44777.33円 75日移動平均
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42859.22円 ボリンジャーバンド3σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40328.10円 200日移動平均
株探ニュース
