　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54879.98円　　ボリンジャーバンド3σ
52876.52円　　ボリンジャーバンド2σ
51434.00円　　5日移動平均
51200.00円　　6日夜間取引終値
50873.06円　　ボリンジャーバンド1σ
50645.00円　　一目均衡表・転換線
50212.27円　　5日日経平均株価現物終値
48869.60円　　25日移動平均
48535.00円　　一目均衡表・基準線
46866.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
44862.68円　　ボリンジャーバンド2σ
44777.33円　　75日移動平均
44345.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42859.22円　　ボリンジャーバンド3σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40328.10円　　200日移動平均


株探ニュース