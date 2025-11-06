　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比23.5ポイント高の3301.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3441.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3372.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3306.70ポイント　　5日移動平均
3304.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3301.50ポイント　　6日夜間取引終値
3279.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3268.29ポイント　　5日TOPIX現物終値
3235.78ポイント　　25日移動平均
3207.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3167.19ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3125.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3114.21ポイント　　75日移動平均
3098.61ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3030.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2867.93ポイント　　200日移動平均


株探ニュース